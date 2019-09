Eddy zet na 33 jaar ijskar op stal: “Sommige kinderen lusten alleen mijn ijsjes” Claudia Van den Houte

24 september 2019

19u24 0 Denderleeuw Eddy Kiekens (60) rijdt al 33 jaar met zijn ijskar door de straten van Iddergem, Denderleeuw en Welle. Op maandag 30 september doet hij dat voor de allerlaatste keer, want vanaf 1 oktober gaat hij met pensioen. “Heel wat klanten zijn echte vrienden geworden.”

De Iddergemse ijsventer uit de Hoogstraat is na 33 jaar al goed gekend in Groot-Denderleeuw. Hij stopt met pijn in het hart. “Ik zou nog graag voortdoen, maar het gaat niet meer om medische redenen. De voorbije zomervakantie ben ik echt uitgeput geweest en heb ik beslist om te stoppen”, vertelt Eddy. Hij startte in 1987 voor het eerst met ijsjes te verkopen. Voordien werkte hij in de bouwsector. “Mijn vrouw en ik wilden graag een zaak beginnen. Het werd uiteindelijk een ijsjeszaak.” Het verkopen van ijsjes zit een beetje in de genen. “Mijn grootvader verkocht 75 jaar geleden ook ijsjes in Kerksken. Zelf heb ik dat niet meegemaakt, maar mijn moeder heeft er me vroeger vaak over verteld. Mijn moeder kwam uit een gezin met drie jongens en drie meisjes. De meisjes moesten de ijsjes dan verkopen op straat.”

Vijf jaar nadat Eddy met zijn ijsjeskar was gestart, stapte ook zijn echtgenote Vera mee in de zaak. “We hadden twee camionettes waarmee we ijsjes verkochten. Mijn man had zijn eigen ronde en ik ook”, zegt Vera. “We gingen met de ijskar rond in Denderleeuw, Iddergem en Welle.” Vera moest er twee jaar geleden al mee stoppen, ook om medische redenen. “We waren volledig op elkaar ingespeeld. Ook bij het bereiden van de ijscrème. Die maken we nog steeds zelf volgens ons oude recept. We gaan de rauwe melk nog altijd gaan halen in een boerderij en pasteuriseren ze.”

Kinderen

IJsjes verkopen was zowel voor Eddy als voor Vera al die jaren niet alleen hun beroep, maar ook hun passie. “Ik heb met heel wat klanten een goede band opgebouwd en heb er veel vrienden aan overgehouden”, aldus Eddy. “Van oudere klanten heb ik hun kinderen mee zien opgroeien. Die hebben op hun beurt ook al kinderen. Klanten vertelden mij dingen en ik kon ook aan hen iets vertellen.” Kinderen zijn dol op Eddy. “Sommige kinderen komen me zeggen: ‘Je mag niet stoppen Eddy.’ Ik krijg ook veel tekeningen van kinderen. Die hang ik op in mijn camionette.”

“Zo was er een jongetje – hij is intussen veertien – dat elke dag één bolletje ijs aan onze ijskar kocht. Opvallend was dat hij alleen onze ijsjes lustte. Andere ijscrème moest hij niet hebben”, zegt Vera. “Ik was onlangs op een buurtfeest gevraagd om ijsjes te verkopen”, vervolgt Eddy. “Ik heb echter door omstandigheden moeten afzeggen. De organisatoren hadden voor een andere ijskar gezorgd, maar de kinderen wilden die ijsjes niet. ‘We willen een ijsje van Eddy’, klonk het, zo heb ik achteraf vernomen. Ook ikzelf eet alleen ijsjes die ik zelf maak. Andere ijsjes smaken me niet.”

Eddy en Vera zullen zich in de toekomst vooral bezighouden met hun drie kleinkinderen. “We hadden weinig tijd voor een sociaal leven vroeger, maar dat stoorde ons niet. We hebben het immers altijd graag gedaan. Maar voortaan zullen we dus wel familiefeestjes of barbecues kunnen gaan. We willen al onze klanten enorm bedanken om al die jaren ijsjes bij ons te kopen.”