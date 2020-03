Dubbel feest voor prins Nino: twee dagen voor carnaval vader geworden Claudia Van den Houte

06 maart 2020

21u34 2 Denderleeuw Het zijn buitengewoon bijzondere dagen voor Nino De Ridder, prins carnaval Denderleeuw.

Niet alleen staat carnaval voor de deur, maar wellicht nog belangrijker is dat Nino, twee dagen voor carnaval, voor het eerst vader is geworden. Zijn dochtertje Lilly-Rose kwam vrijdagnamiddag ter wereld. “Ik ben heel blij. Dit betekent wel dat het met carnaval dubbel zo zwaar zal worden, want nu heb ik dubbel zoveel reden om te vieren”, reageert Nino. De geboortedatum was naar het einde toe geen verrassing meer. “Ons kindje lag in stuitligging, dus de geboorte was voorzien voor vandaag. Anders was het een keizersnede geweest. Het is een heel raar, maar speciaal gevoel om vader te worden. Heel emotioneel ook. Ik heb nog niet anders gedaan dan gehuild.” Lilly-Rose kwam een paar weken te vroeg ter wereld, na 36 weken zwangerschap, maar moeder en dochter stellen het goed. Het kindje weegt 2,370 kg en meet bijna 46 cm.