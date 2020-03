Dronken man kruipt achter stuur om naar apotheker van wacht te gaan voor ziek zoontje Koen Baten

05 maart 2020

13u02 0 Denderleeuw Erik M. uit Denderleeuw moest zich vanochtend verantwoorden voor de rechtbank van Aalst nadat hij al zwalpend in het centrum van Denderleeuw aan de kant werd gezet. Hij bleek toen meer dan 2 promille in zijn bloed te hebben en was op weg naar de apotheker van wacht.

De man ontkende de feiten niet vanochtend. “Mijn zoontje was ziek en ik had medicatie nodig”, klinkt het. “Ik had inderdaad al wat gedronken, maar besloot toch gewoon naar de apotheek te rijden." De politierechter vroeg zich vooral af waarom zijn vrouw hem niet uit de nood kon helpen en zelf rijden, maar daar kwam weinig reactie op. De politie kon de man uiteindelijk staande houden ter hoogte van het station in Denderleeuw nadat hij aan het zwalpen was over de rijbaan.

Hij was zwaar dronken en struikelde ook toen hij uitstapte. De politierechtbank veroordeelde hem uiteindelijk tot een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van drie maanden. Hij moet ook al zijn examens opnieuw afleggen en krijgt een alcoholslot van 18 maanden opgelegd. De boete en de kosten die hij moet betalen worden wel afgetrokken voor de huur van het alcoholslot.