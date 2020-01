Dries Van Langenhove spreker op nieuwjaarsmeeting Vlaams Belang Denderleeuw Claudia Van den Houte

09 januari 2020

13u00 4 Denderleeuw Dries Van Langenhove, federaal volksvertegenwoordiger voor Vlaams Belang en oprichter van Schild & Vrienden, komt op zaterdag 11 januari naar Denderleeuw.

Hij zakt af naar Denderleeuw op uitnodiging van de lokale afdeling van het Vlaams Belang. Hij is één van de sprekers op de nieuwjaarsmeeting van Vlaams Belang Denderleeuw, naast Kristof Slagmulder. Slagmulder is Vlaams parlementslid en de kopman van de lokale afdeling. Zijn partij werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 de grootste partij in Denderleeuw. De nieuwjaarsmeeting vindt zaterdag om 20 uur plaats in de zaal van café Standaard, Guido Gezellestraat 3 in Denderleeuw. Aansluitend is er een nieuwjaarsreceptie.