Drie pv’s opgesteld sinds invoering parkeerverbod voor vrachtwagens: “Verbod wordt goed opgevolgd” Claudia Van den Houte

24 januari 2020

18u08 1 Denderleeuw Het algemeen verbod voor vrachtwagens lijkt te worden nageleefd. Sinds de gemeente Denderleeuw het verbod op 1 januari invoerde, werden er nog maar twee of drie processen-verbaal uitgeschreven.

Dat blijkt uit het antwoord van schepen van Mobiliteit Yves De Smet (LvB) op een vraag van gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). Denderleeuw voerde op 1 januari een algemeen parkeerverbod in voor voertuigen van meer dan vijf ton. Dat moet de overlast die geparkeerde vrachtwagens veroorzaken, zoals een slechte zichtbaarheid, het beperken van een vlotte doorgang en extra verkeers- en parkeerdruk in de woonstraten, tegengaan. “Tot 16 januari hebben we een sensibiliseringsactie gehouden met flyers”, aldus De Smet. “Overal waar er vrachtwagens geparkeerd stonden, werd er een flyer met info onder de ruitenwisser gestoken. Het is immers niet de bedoeling om een soort van heksenjacht te houden, maar wel om onder meer de veiligheid voor schoolgaande kinderen te verhogen. Sinds 16 januari werd er wel beslist om pv’s op te maken waar dat nodig is. Als je aan de Thontlaan passeert, dan merk je wel een effect. Het parkeerverbod wordt goed opgevolgd. Er werden nog maar twee of drie pv’s opgesteld”, deelde De Smet mee op de gemeenteraad.

Slagmulder vroeg ook nogmaals of de gemeente een parking voor vrachtwagens en bussen kon voorzien. “Momenteel is er geen alternatief. Als er voorstellen zijn, dan staan wij daar zeker voor open. We kunnen proberen te bekijken of er een mogelijkheid is dat warenhuizen na sluitingstijd hun parking ter beschikking willen stellen, maar verder heb ik niet direct een oplossing voor ogen”, antwoordde De Smet