Drie gewonden bij zware klap met drie voertuigen op expresweg in Denderleeuw Koen Baten

28 augustus 2020

23u53 58 Denderleeuw Bij een zwaar ongeval op de N45 expresweg in Denderleeuw zijn deze avond drie gewonden gevallen. Een Jeep reed er in de richting van Ninove toen hij aan hoge snelheid inreed op een rijdend landbouwvoertuig. Dat laatste voertuig kwam daarna in de gracht terecht. Een Mercedes die achterop kwam kon het ongeval niet meer vermijden en reed er ook op in.



Het ongeval gebeurde rond 22.30 uur deze avond. Een landbouwvoertuig reed in de richting van Ninove toen hij in zijn achteruitkijkspiegel een voertuig plots snel zag naderen. Het voertuig zette zich een deel langs de kant omdat hij de indruk had dat het fout kon aflopen. Enkele seconden later reed de Jeep er aan volle snelheid achteraan op in, waardoor het voertuig in de gracht werd gekatapulteerd.

De Jeep kwam dwars op de weg te staan na de zware klap. Een Mercedes die kort achter de Jeep reed kon de klap niet meer ontwijken en raakte ook betrokken bij het ongeval. In totaal vielen er drie gewonden, maar ze zijn niet in levensgevaar. Ze werden wel alle drie overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.

De brandweer kwam ook ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Het verkeer moest op een rijstrook zich tussen de betrokken wagens manoeuvreren, maar de hinder bleef relatief beperkt.