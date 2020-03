Drie dagen carnavalspret in ‘Lieje’, met 46ste stoet als hoogtepunt Claudia Van den Houte

05 maart 2020

18u46 0 Denderleeuw Na Carnaval Aalst en Carnaval Ninove, is het komend weekend de beurt aan Denderleeuw om carnaval te vieren. Drie dagen lang staan er verschillende carnavalsactiviteiten gepland, met als hoogtepunt de carnavalsstoet op zondag. Een overzicht van wat er te beleven valt.

De festiviteiten starten op zaterdag 7 maart om 16.11 uur met de kinderballenworp aan het gemeentehuis. Om 17.11 uur vindt de sleuteloverhandiging plaats in zaal Den Breughel en om 20.11 uur worden de carnavalswagens van de Denderleeuwse groepen gedoopt. Op zondag 8 maart vertrekt de reclamestoet om 13.45 uur op de parking van Dreamland. Om 14.11 uur start de carnavalsstoet in de Hageveldstraat. ‘s Avonds is er om 21.11 uur nog de Harlekijnenworp vanaf het balkon van het gemeentehuis en om 23.11 uur wordt de uitslag van de carnavalsstoet bekendgemaakt in Den Breughel. Op maandag 9 maart begint om 11.11 uur de pronkzitting ‘Zotte Monjdag’ in Den Breughel. Om 14.11 uur is er de kinderstoet van GBS Iddergem. De prijs voor het Mooiste stoetlied wordt om 17.11 uur uitgereikt in café De Rare Vos. Wie de Originaliteitsprijs wint, wordt om 19.11 uur bekendgemaakt in café De Vlaamsche Leeuw. Om 21.11 uur is er nog een optocht van het Dorp - A. De Cockstraat - Kon. Astridstraat - Lindestraat naar de Stadionlaan en om 22.11 uur wordt carnaval Denderleeuw afgesloten met de popverbranding op de Stadionlaan.