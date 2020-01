Drama op oudejaarsavond: zware uitslaande brand in bouwdepot in Welle Koen Baten

31 december 2019

20u13 450 Denderleeuw Verschillende brandweerkorpsen zijn in Welle op dit moment een zware brand aan het bestrijden in een depot van een bouwbedrijf. De vlammen slaan door het dak naar buiten. Wat de brand veroorzaakt heeft is op dit moment nog niet duidelijk.

De brand ontstond rond 19.30 uur in de Wildebeek in Welle. Het gaat om een brand in een bouwbedrijf. Voor het bedrijf zouden Polen wonen in het huis, maar dat werd gevrijwaard.

De brandweer van Aalst, Erembodegem, Ninove en Denderleeuw zijn op dit moment aanwezig om de brand te blussen en onder controle te krijgen. Bij de brand vielen geen gewonden, maar de schade is enorm.

De brandweer is op dit moment nog altijd ter plaatse aanwezig om de brand aan te pakken.

Twee personen werden op een andere locatie ondergebracht door het OCMW. De oorzaak van de brand is nog altijd onbekend.