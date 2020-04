Directrice basisschool De Wereldboom uit bezorgdheid over terug opengaan van scholen tijdens coronacrisis: “Welzijn van kinderen moet voorop staan” Claudia Van den Houte

22 april 2020

17u20 4 Denderleeuw Sien De Coster, de directeur van de GO! basisschool De Wereldboom in Denderleeuw, is bezorgd om het terug opengaan van de scholen. Ze vreest dat er te weinig aandacht gaat naar het welzijn van de leerlingen zelf. Haar bezorgdheid uitte ze in een pakkende tekst op sociale media, die massaal werd gedeeld.

Tijdens haar betoog op Facebook, dat gericht is aan minister Ben Weyts, ouders en onderwijsmensen, kruipt ze in het hoofd van een kind van acht jaar, de leeftijd van haar oudste dochter. Ze geeft zo een beeld van hoe het voor kinderen kan aanvoelen om in zo’n uitzonderlijke omstandigheden terug naar school te gaan. “Mama vertelde vorige week dat de scholen weer opengaan, niet volledig, maar in stukjes. Gek, in stukjes, maar ik ben blij (…)”, gaat het in haar tekst. “Deze ochtend maakte mama me wakker. Dat was lang geleden, want sinds corona er is, ben ik voor mama wakker. Mijn zus staat ook op, maar dan zegt mama: “Zus moet morgen naar school, vandaag is het aan jou.” Zonder mijn zus naar school?”

“Mama staat klaar met een mondmasker. Moet ik dat aandoen? Een hele dag? En ook handschoenen? Maar hoe moet ik dan eten? En naar toilet gaan? Met een klein hartje stap ik de auto in. Voor de schoolpoort stopt mama. “Van hier moet je alleen gaan, schattie. Mama mag niet mee, want anders staat daar te veel volk. En onthoud: hou je mondmasker op, was heel vaak je handen en 1,5 meter afstand houden!” Ik ben zenuwachtig, ik ben bang, ga ik dat wel allemaal goed doen? En wat als ik het niet goed doe? Maak ik dan mijn juf ziek? Of mijn mama? En wat als mijn juf sterft? Of mijn mama? De auto achter ons toetert, dus ik stap uit. Voorzichtig ga ik naar de schoolpoort. In mijn hoofd enkel: mondmasker, handen wassen, afstand, mondmasker, handen wassen, afstand, mondmasker, … .”

“Oef, daar staat de juf! Ik zie aan haar ogen dat ze glimlacht, haar mond zit bedekt achter een mondmasker, maar ik hoor vaag: “Welkom terug, lieve schat”. Ik wil haar knuffelen, zoals ik elke ochtend deed als ik op school toekwam en ga naar haar en dan… nee, nee afstand! Ik deins terug achteruit. Ik zie verderop enkele vriendinnetjes. Ik wil hen alles vertellen en horen hoe het met hen gaat (...) Ik ren naar hen toe en stop opnieuw. Iedereen staat op een afstand van elkaar. Hoe moeten we nu spelen? En toen begreep ik het: het is niet zoals vroeger. Dit is niet meer onze veilige plaats waar we kunnen spelen en waar we ons goed voelen. Iedereen is bang: de kinderen, de juf, … .”

Kinderen bang en ongerust

Sien De Coster zegt de tekst te hebben geschreven voor de vele kinderen die bang en ongerust zijn. “Wat me vooral dwarszit, is dat er nooit wordt gesproken over het welzijn van de kinderen”, vertelt De Coster. “De kinderen zijn meer dan een maand thuis geweest. Het zal voor hen raar aanvoelen als ze opnieuw naar school gaan, maar daar wordt niet over gesproken. Voor kinderen van het zesde leerjaar zie ik geen probleem, maar kinderen uit het eerste leerjaar - zoals mijn jongste dochter - kunnen geen hele dag een mondmasker dragen of 1,5 meter afstand houden van mensen.”

“Ik maak mij zorgen, heel veel zorgen, over het welbevinden van de kinderen. Ik vind dat er rekening moet worden gehouden met wat het beste is voor hen. Er wordt overigens steeds gezegd dat kinderen weinig last ondervinden van het coronavirus, maar die kinderen gaan ook naar huis, knuffelen hun mama en besmetten misschien ook andere mensen.”

Zelf zal ze er als directeur voor zorgen dat als haar school opnieuw opengaat, het welzijn van de leerlingen op de eerste plaats staat. “Als de scholen weer opengaan, zullen er de eerste dagen bij ons onder meer spelletjes worden gedaan en vooral veel worden gebabbeld met de kinderen, zodat ze een goed gevoel krijgen. Onderzoeken hebben trouwens al uitgewezen dat kinderen niet tot leren komen als ze zich niet goed voelen. Ik heb al heel wat reacties en telefoontjes gekregen van ouders die ook bezorgd zijn over de versoepeling van de maatregelen.”

De volledige tekst die Sien De Coster postte op sociale media:

Beste minister Weyts, beste ouders, beste onderwijsmensen

Neem aub even de tijd om mijn bezorgdheid te lezen!

In een tijd waarin gediscussieerd wordt over het onderwijs wil ik even een verhaal vertellen, omdat we de essentie toch niet uit het oog mogen verliezen. Probeer je even in te beelden dat je een kind bent van 8 jaar, de leeftijd van mijn oudste dochter…

Mama vertelde vorige week dat de scholen terug opengaan, niet volledig maar in stukjes. Gek, in stukjes, maar ik ben blij: ik zie mijn juf terug, ik kan spelen met mijn vriendjes, ik vind ook turnen zo leuk… Deze ochtend maakte mama me wakker. Dat was lang geleden, want sinds corona er is, ben ik voor mama wakker. Mijn zus staat ook op, maar dan zegt mama: “Zus moet morgen naar school, vandaag is het aan jou.” Zonder mijn zus naar school? Op sommige dagen maken wij ruzie en wenste ik dat ik haar nooit meer hoefde te zien, maar zonder haar naar school?

Ik kleed me aan, eet ontbijt en neem mijn boekentas. Het voelt een beetje raar om terug naar school te gaan. Tot voor kort was alles zo anders. We mochten niet naar het park gaan spelen, we konden niet naar de dansles, ik mag oma niet meer zien en nu lijkt het een dag zoals vroeger. Of toch niet? Mama staat klaar met een mondmasker. Moet ik dat aandoen? Een hele dag? En ook handschoenen? Maar hoe moet ik dan eten? En naar toilet gaan? Met een klein hartje stap ik de auto in. Voor de schoolpoort stopt mama. “Van hier moet je alleen gaan, schattie. Mama mag niet mee want anders staat daar teveel volk. En onthoud: hou je mondmasker op, was heel vaak je handen en 1,5 meter afstand houden eh!” Ik ben zenuwachtig, ik ben bang, ga ik dat wel allemaal goed doen? En wat als ik het niet goed doe? Maak ik dan mijn juf ziek? Of mijn mama? En wat als mijn juf sterft? Of mijn mama? De auto achter ons toetert, dus ik stap uit. Voorzichtig ga ik naar de schoolpoort. In mijn hoofd enkel: mondmasker, handen wassen, afstand, mondmasker, handen wassen, afstand, mondmasker, … .

Oef, daar staat de juf! Ik zie aan haar ogen dat ze glimlacht, haar mond zit bedekt achter een mondmasker, maar ik hoor vaag: “Welkom terug, lieve schat”. Ik wil haar knuffelen, zoals ik elke ochtend deed als ik op school toekwam en ga naar haar en dan… neenee AFSTAND! Ik deins terug achteruit. Ik zie verderop enkele vriendinnetjes. Ik wil hen alles vertellen en horen hoe het met hen gaat en horen of zij ook moesten lachen als de juf in het filmpje vorige week haar versprak. Ik ren naar hen toe en stop opnieuw. Iedereen staat op een afstand van elkaar. Hoe moeten we nu spelen? En toen begreep ik het: het is niet zoals vroeger. Dit is niet meer onze veilige plaats waar we kunnen spelen en waar we ons goed voelen. Iedereen is bang: de kinderen, de juf, … .

De bel gaat: nu moet ik leren, maar hoe? Mijn hoofd zit al vol voor het eerste lesuur start.

Op het einde van de schooldag ga ik naar huis. Ik kijk er naar uit. Terug spelen zonder mondmasker, mijn zus terugzien, mama kunnen knuffelen… Maar wacht even: mag dat wel? Mag ik samen met mijn zus spelen en mama knuffelen. Ik ben vandaag naar toilet gegaan en was daarna even vergeten van mijn handen te wassen… En ik heb mijn mondmasker even afgedaan toen ik geniesd had en mijn neus wou afkuisen. En ik heb het hand van mijn beste vriendin even aangeraakt. En ik heb de juf om hulp gevraagd bij die oefening van cijferen die ik niet begreep, waardoor ze dicht bij mij kwam. En als dat meisje van het eerste leerjaar gevallen was op de speelplaats, heb ik haar recht geholpen. Mag ik dan nog mama knuffelen? Of maak ik mama dan ziek? Kan mama dan sterven?

Dit verhaal is exact hoe het hoofdje van mijn dochter werkt. Ik ben directeur op de school waar zij gaat, dus zij zal nooit alleen zijn. Maar ik schrijf dit niet voor haar of voor mij, maar voor de vele kinderen die bang en ongerust zijn. Ik vind de lege school verschrikkelijk, ik mis het lachen en de lieve gezichtjes van alle kinderen, ik mis de fijne momenten in de lerarenkamer, maar als school, als leerkracht en als directie zet ik de kinderen en het welzijn ALTIJD op de eerste plaats en ik maak me zorgen, heel veel zorgen!