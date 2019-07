Dieven aan de haal met werkmateriaal uit bestelwagen Koen Baten

12 juli 2019

14u54 3

In de Brandweerstraat in Denderleeuw zijn dieven in de nacht van donderdag op vrijdag aan de haal gegaan met heel wat werkmateriaal uit een bestelwagen. Het voertuig stond geparkeerd op straat. De daders konden het slot forceren aan de achterdeur en de bestelwagen openbreken. Van de daders ontbreekt op dit moment elk spoor. Er werd een klacht ingediend bij de politie van Denderleeuw.