Dertigtal jongeren slaags aan station van Denderleeuw Koen Baten

15 januari 2020

21u08 161 Denderleeuw Aan het station van Denderleeuw hebben woensdagvond een dertigtal jongeren van Afrikaanse afkomst onrust veroorzaakt. De problemen begonnen kort voor 19 uur en duurden ongeveer een uur. De politie kwam massaal ter plaatse, maar er kon niemand gearresteerd worden. “Er vielen gelukkig geen gewonden”, zegt Wim Van Vaerenbergh van de politie.

Waarom de jongeren voor amok zorgden aan het station is nog niet duidelijk. Er waren wel verschillende schermutselingen, die een hele tijd duurden. De jongeren speelden ook een kat- en muisspel met de politie en liepen steeds weg. Volgens getuigen in het station zouden de jongeren ook in en uit treinen gelopen zijn.

Bij de schermutselingen vielen geen gewonden. Er werden geen arrestaties uitgevoerd. De politie bleef nog een hele tijd aanwezig in de buurt van het station.