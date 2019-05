Deputatie weigert omstreden vergunning voor opvullen Vlamovenput Claudia Van den Houte

23 mei 2019

22u50 3 Denderleeuw De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft beslist om geen omgevingsvergunning toe te kennen voor het opvullen van de Vlamovenput.

Het actiecomité Red De Vlamoven strijdt al een tijdje tegen de opvulling van een ontgonnen put in de Vlamovenkouter. In februari werd bekend dat er opnieuw een vergunning was aangevraagd om de Vlamovenput op te vullen. De gemeente Denderleeuw gaf negatief advies voor de vergunningsaanvraag, maar de uiteindelijke beslissing lag bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Die weigert nu een vergunning toe te kennen.

Zowel het actiecomité als het gemeentebestuur reageren tevreden op de beslissing van de deputatie. “Er zullen dus voorlopig geen tien vrachtwagens per dag de Kouter inrijden om de waardevolle vijver op te vullen”, aldus schepen Andy Depetter (Groen). De firma die de vergunning had aangevraagd kan wel nog beroep aantekenen bij de Vlaamse regering.