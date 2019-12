Denderleeuwse zanger Ben trouwt op zijn verjaardag met verloofde Cindy: “Ze had gezegd dat ze nooit meer zou trouwen” Claudia Van den Houte

08 december 2019

15u31 6 Denderleeuw De Denderleeuwse zanger Ben (Fivé) is zaterdag, op zijn 53ste verjaardag, in het huwelijksbootje gestapt met zijn verloofde Cindy Sorgeloos (44).

De bruidegom treedt als zanger Ben regelmatig op in de streek en daarbuiten. Hij vormt al 12,5 jaar een koppel met Cindy en de twee hebben samen een elfjarige dochter. Burgemeester Jo Fonck verbond de twee in het echt, maar niet voordat er eerst werd gezongen en geklonken op de jarige. Na het huwelijk in ‘t Kasteeltje was er nog een receptie in restaurant De Heeren Van Liedekercke en een trouwfeest in De Bloeiende Wijngaard. “Ik heb het lied ‘Your Song’ van Elton John live met pianobegeleiding gebracht, samen met mijn buurman. Dat was een heel pakkend, emotioneel moment”, aldus Ben. “Het was fantastisch.”

Ben en Cindy kennen elkaar al veertien jaar. Twee jaar lang ging er chemie in de lucht, vooraleer ze een koppel werden. Cindy werkte toen in de Spar in Welle, waar Ben vaste klant was. Met de hulp van haar toenmalige baas kwam het visitekaartje van Ben bij haar terecht. Zo werd er gebeld en afgesproken. Toen Cindy bij Ben thuis aankwam voor hun eerste date, liet Ben het nummer ‘Welcome to My World’ uit de muziekinstallatie komen. Cindy stond naar eigen zeggen aan de grond genageld, want ze was voordien nogal sceptisch over zijn muziek en genre. Hun eerste date ging toen verder in café Den Belleman in Ninove, waar Ben terug met beide voeten op de grond werd gezet door Cindy: “Ze zei dat ze nooit meer zou trouwen. En kinderen hoefden ook niet meer”, vertelt Ben. “Ik antwoordde haar: ‘Ik zal je het tegendeel bewijzen.’” 12,5 jaar later is dat dus meer dan gelukt.