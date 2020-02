Denderleeuwse ondernemers op originele manier in de kijker door karikaturen Claudia Van den Houte

03 februari 2020

16u43 1 Denderleeuw UNIZO Denderleeuw start een actie om de Denderleeuwse ondernemers op een originele manier te promoten. Er zullen karikaturen van hen verschijnen in handelszaken en op draagtassen.

“Het is de bedoeling dat er karikaturen worden gemaakt van de ondernemers zelf, in hun onderneming”, vertelt Yves Nevens, voorzitter van UNIZO Denderleeuw. “Ik denk bijvoorbeeld aan een beenhouwer met vlees op zijn arm, een bakker met brood in zijn handen... Maar ook vrije beroepen zoals een advocaat of een kinesist kunnen meedoen met het project. Het gaat echt om karikaturen en niet om cartoons, dus alles wordt uitvergroot. Nadat de karikatuur wordt geschetst, wordt die ook gedrukt op draagtassen. Elke ondernemer krijgt zo’n vijftig katoenen draagtassen om uit te delen aan zijn klanten. Op die manier zullen de karikaturen ook in het straatbeeld opduiken om zo de lokale ondernemers te promoten. Ze worden in beperkte oplage gemaakt en zullen exclusief verdeeld worden door de handelaars. Daarnaast ontvangt elke deelnemende handelaar ook een groot paneel met zijn karikatuur op om in zijn zaak te plaatsen. Zo zijn de deelnemende handelszaken herkenbaar bij het publiek.”

Karikaturist op huwelijk

De karikaturen worden gemaakt door karikaturist Marc De Roo. “Toen mijn vrouw en ik vijf jaar geleden zijn getrouwd, hadden we hem gevraagd om karikaturen te maken voor ons trouwfeest”, vertelt Nevens. “Heel wat ondernemers waren daar toen bij. Vijf jaar later werd er nog over gesproken. Dat betekent dat het goed was. Het is een goede manier om mensen origineel in de kijker te zetten. Mensen kijken ernaar, zijn gefascineerd en zoeken naar gelijkenissen.” UNIZO Denderleeuw diende het eigenzinnige project in bij de provincie Oost-Vlaanderen. Ze haalde de subsidie van liefst 5.000 euro binnen. “Normaal zou de actie elke ondernemer 390 euro hebben gekost, maar dankzij die subsidie, betaalt elke ondernemer slechts 90 euro. Daarin zijn vijftig draagtassen, de karikatuur en het fotopaneel inbegrepen. Elke ondernemer kan zelf nog een wedstrijd koppelen aan de draagtassen als hij dat wil. Als er ondernemers 1.000 draagtassen willen kopen, dan laten we er meer drukken.”

Kleinste ondernemersvereniging krijgt subsidie

Nevens is fier dat UNIZO Denderleeuw de subsidie in de wacht kon slepen. “We zijn de enige UNIZO-afdeling van onze provincie die de subsidie krijgt. Met deze actie bewijzen we nogmaals dat je niet de grootste moet zijn om succesvolle acties op poten te zetten. UNIZO Denderleeuw is één van de kleinste ondernemersverenigingen van de provincie, maar we zijn de enige die al vier jaar op rij een subsidie kunnen binnenhalen. Op een originele manier naar buiten komen is alles. Dit is een goede manier om kleine ondernemers om een originele manier te promoten.”

Denderleeuwse ondernemers kunnen nog tot maart aansluiten bij de actie. In april worden de karikaturen gedrukt en in mei-juni worden ze verspreid. De actie zal tot het einde van de zomer lopen.