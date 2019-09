Gesponsorde inhoud Denderleeuwse kledingzaak Anita’s opent pop-up in Liedekerke Commerciële redactie

06 september 2019

07u00 0 Aangeboden door Anita's Dat Christine Leus geen type is om bij de pakken te blijven zitten, is duidelijk. Al een tijdje was er sprake van werken in de A. Rodenbachstraat in Denderleeuw. Toen in juni van dit jaar op een buurtvergadering werd aangekondigd dat de werken in september van start zouden gaan, besliste Christine om met kledingzaak Anita’s, een familiezaak die sinds jaar en dag gevestigd is in de A. Rodenbachstraat in Denderleeuw, een tijdelijke pop-up te openen op een andere locatie. En zo geschiedde: deze week opent Anita’s Pop Up Shop in de Stationsstraat 61 in Liedekerke.

Vanaf het tweede deel van september zal de A. Rodenbachstraat in Denderleeuw heraangelegd worden, waardoor de straat van eind september tot midden mei 2020 onbereikbaar zal zijn voor alle verkeer. Goed nieuws voor de stadsontwikkeling, minder goed nieuws voor de handelaars die in de straat gevestigd zijn, zoals kledingzaak Anita’s. “Maar wij zijn geen mopperaars”, vertelt Christine Leus van de kledingzaak, gespecialiseerd in kinder- en damesmode. “Het heeft geen zin om bij de pakken te blijven zitten of om je er in te ergeren. Toen we het nieuws vernamen over de ingrijpende werken in de straat -van riolering tot de volledige heraanleg van het beton, hebben we meteen de koppen bij elkaar gestoken en zijn we op zoek gegaan naar een oplossing.”

Maak van de nood een deugd

En die oplossing kwam er in de vorm van een eigen pop-upwinkel: Anita’s Pop Up Shop. “We beslisten om een tijdelijke winkel te openen op een andere locatie tijdens de duur van de werken. De winkel in Denderleeuw sluit tijdelijk de deuren en in Liedekerke openen we terwijl onze pop-up”, vertelt Christine. “De bedoeling was natuurlijk om een pop-up te openen in Denderleeuw, waar we onze klanten evenveel comfort en luxe kunnen bieden als in onze winkel. Maar die zoektocht ging niet helemaal zoals gepland en we vonden geen geschikte winkelruimte. In Liedekerke vonden we uiteindelijk een prachtig pand met uitstraling om onze pop-up in te openen. Qua afstand is de winkel ook niet zo ver van onze winkel in Denderleeuw.”

De pop-up in Liedekerke zal zich, net als de winkel in Denderleeuw, vooral richten op kinderkledij en damesmode. “Voor heel veel klanten zijn wij de vaste waarde op vlak van feest- en communiekledij. Vanaf december tot mei komen ouders met hun communicantjes of lentefeesters langs voor dat ene feestjurkje. Wij willen onze klanten ook dit jaar niet in de kou laten staan, iedereen kan van dezelfde service genieten in onze pop-up”, zo vertelt Christine. “En misschien zijn er wel nieuwe klanten die onze winkel leren kennen dankzij onze pop-up. Iedereen is van harte welkom!”

Praktisch

Wie een bezoekje wil brengen aan Anita’s Pop Up Shop is vanaf deze week welkom in de Stationsstraat 61 in Liedekerke, waar vroeger een lingeriewinkel gevestigd was. Tijdens de hele maand september kunnen klanten genieten van -10 procent ‘pop-up’-korting op de nieuwe collectie. De pop-up opent elke ochtend om 9.30 uur de deuren en sluit tijdens de week om 19 uur. Op zaterdag is de winkel om 18 uur gesloten.