Denderleeuwse handelaars houden twee avonden lang ‘Pop-Up Shopping Night’ Claudia Van den Houte

26 november 2019

11u53 0 Denderleeuw Veertien Denderleeuwse handelaars openen op donderdag 28 november en vrijdag 29 november een pop-upwinkel in de showroom van Interieur Van der Waerden tijdens de ‘Pop-Up Shopping Night’.

“We zullen de bezoekers in vier thema’s onderdompelen in de eindejaarsshopping”, vertelt organisator Michèle Van der Waerden. “In de ‘Food corner’ kan je proeven van heerlijke zoetjes bij Chocolaterie Duchesse, hapjes van Be-Fresh Catering en wijnen van WijnAvontuur. ‘Fashion’ biedt kleding van Anita’s, mooie setjes bij Cups Lingerie, en brillen van Optiek De Cooman. ‘Shopping’ ideetjes zijn er van Juweelontwerper Hans Meganck, kerstartikelen bij Tuinweelde, leuke shirts van Zeefdrukkerij Stevens en sport- en verzorgingsproducten bij Apotheek Welle. In ‘Style’ relaxen doe je in het Interieur van Van der Waerden, aangekleed door Ontluikend Groen en genietend van de foto’s van Yves Nevens Fotografie.”

Hilde Leen van Ontluikend Groen neemt voor het eerst deel aan de avondshopping: “Het is voor mij een unieke kans om beter gekend te worden in Denderleeuw en omstreken. Het geeft mij daarnaast ook de mogelijkheid om mijn creaties te tonen in een huiselijke setting, waardoor ze mooi tot hun recht zullen komen.” Voor Christine Leus van Anita’s is het al de vierde editie: “Voor mij is dit de ideale start richting eindejaar met de feestoutfits in de kijker en leuke geschenkjes voor onder de kerstboom.”

“Dit is een uniek voorbeeld van hoe ondernemers samen veel meer klanten kunnen bereiken dan elk apart. Hier is één plus één zeker drie. Het is een prachtige kruisbestuiving tussen de kwaliteitsvolle winkels”, zegt Yves Nevens, deelnemende beroepsfotograaf en voorzitter van UNIZO Denderleeuw. De organisatie kon ook rekenen op een subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen. Een bezoekje aan de Pop-Up Shopping Night is gratis, maar inschrijven is verplicht via www.popupshoppingnight.be of 053/66.86.45.