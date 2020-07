Denderleeuws familiebedrijf HD Ledshine levert grote schermen voor ‘Kinepolis On Tour’: “Drive-ins kwamen als geschenk uit de hemel” Claudia Van den Houte

20 juli 2020

06u00 0 Denderleeuw Familiebedrijf HD Ledshine uit Denderleeuw is blij dat er alsmaar meer wordt ingezet op drive-inconcepten. Zo levert het bedrijf onder meer de grote schermen voor ‘Kinepolis On Tour’. “Door de coronacrisis werden alle events geannuleerd of verplaatst. Dit maakt veel goed.”

HD Ledshine, gevestigd in de Fabriekstraat, lanceerde twee jaar geleden nog het grootste mobiele scherm ter wereld. Het scherm is 144 vierkante meter groot, 16 meter breed en 9 meter hoog. “Sinds vorig jaar hebben we een tweede, identiek exemplaar”, vertelt Julie De Schrijver van HD Ledshine. “Ze zijn nog steeds de twee grootste ter wereld op vlak van mobiele schermen. Het grote voordeel tegenover vaste schermen is dat ze binnen anderhalf uur zijn opgebouwd, terwijl er aan modulaire grote schermen soms wel een maand wordt gebouwd. Onze grootste mobiele schermen werden onder andere al gebruikt tijdens het bezoek van paus Franciscus aan Roemenië, tijdens de Formule 1-wedstrijd in Hockenheim, en voor het uitzenden van de wedstrijden van het WK voetbal na de uitbreiding van de fanzone in Antwerpen.”

Geen verloren jaar

De grote schermen worden meestal vanuit het buitenland gehuurd. Ze worden pas voor de tweede keer gebruikt in België, nu met ‘Kinepolis On Tour’. Het project loopt de hele zomer lang en trekt naar verschillende uitzonderlijke locaties in België. Na Maldegem en Bilzen staan momenteel ook al Brussel, Durbuy, Brugge en Machelen op het programma. “We zijn superblij”, zegt Julie. “Nadat het EK werd afgelast, dachten we dat 2020 een verloren jaar zou zijn, maar dan kwam Kinepolis bij ons aankloppen voor haar nieuwe drive-inconcept. En momenteel staan we klaar om naar Parijs te vertrekken voor een ‘float-in event’, waarbij de Parijzenaars vanuit een bootje op de Seine kunnen genieten van een filmklassieker. Ook hiervoor wordt één van onze grootste mobiele schermen gebruikt.”

Alles geannuleerd door corona

De coronacrisis heeft het bedrijf nochtans stevig parten gespeeld. “Aanvankelijk was onze zomer volledig volgeboekt, maar sinds de coronacrisis werden zowat alle events geannuleerd of verplaatst. De drive-in concepten kwamen dan ook als een geschenk uit de hemel en maakten veel goed. Naast onze grootste schermen, werden onze kleinere schermen van dertig vierkante meter ook gehuurd voor enkele drive-inproclamaties en kleinere, eenmalige drive-inconcepten.”

“In België was men niet zo vertrouwd met drive-ins, maar door de coronacrisis werden die ook in ons land ontdekt. Organisatoren van events die normaal iets anders hadden gepland, maken er nu gebruik van voor een event in openlucht, maar zullen waarschijnlijk volgend jaar terugkeren naar hun vertrouwde concept. Ik denk dat de drive-ins meer een vervangingsconcept zijn om corona te overbruggen.”

“We zijn natuurlijk zeer tevreden dat er ondanks de maatregelen nog zo’n originele events mogelijk zijn en dat we hiervan deel kunnen uitmaken.”

