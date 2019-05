Denderleeuws bedrijf mag grote schermen leveren voor pausbezoek in Roemenië Claudia Van den Houte

24 mei 2019

19u26 6 Denderleeuw Het Belgische bedrijf HD Ledshine, gevestigd in Denderleeuw, laat weten de grote schermen te mogen leveren voor het bezoek van paus Franciscus aan Roemenië tussen 31 mei en 2 juni. Duizenden gelovigen zullen de mis in Transsylvanië kunnen volgen op grote schermen, die speciaal voor de gelegenheid van België naar Roemenië worden getransporteerd.

Paus Franciscus zal als onderdeel van zijn driedaags bezoek aan Roemenië op 1 juni een heilige mis opdragen aan het Hàrmashalom Altaar. Het gekende bedevaartsoord verwacht een enorme opkomst en doet een beroep op het Belgische bedrijf HD Ledshine om ervoor te zorgen dat de bezoekers dit bijzondere moment op grote schermen kunnen volgen. “Onze schermen zijn internationaal gekend”, aldus zaakvoerder Tony Winter. “Afgelopen jaar ontwikkelden we het grootste mobiele scherm ter wereld: 144 vierkante meter groot, 4K resolutie en opgesteld binnen het uur. Dit jaar stelden we meteen een tweede exemplaar voor en dat was zeker een goede zet”.

Het Roemeens bedrijf dat aangesteld werd voor de technische organisatie van het pausbezoek zag de Belgische schermen voor het eerst op een vakbeurs in Frankfurt eerder dit jaar en bleek meteen geïnteresseerd. “We hadden er beide exemplaren naast elkaar opgesteld: 288m² door twee mensen op een tijdspanne van zo’n twee uur. Iets waar we toch wel fier op mogen zijn.” De schermen, waaronder ook een deel kleinere exemplaren, vertrekken begin volgende week richting Roemenië en keren meteen na het evenement terug.