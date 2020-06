Denderleeuwenaars kunnen voortaan gebruikmaken van deelwagens Claudia Van den Houte

08 juni 2020

20u19 0 Denderleeuw De inwoners van Denderleeuw hebben voortaan twee elektrische deelwagens tot hun beschikking staan.

De deelwagens staan tijdelijk gestald aan sporthal Ottoy. Daar blijven ze tot ze hun definitieve plek krijgen aan het station. “Via deelmobiliteit willen we het individueel autobezit verminderen, de CO2-uitstoot doen dalen en ook het STOP-principe in het mobiliteitsbeleid van onze gemeente verder uit te bouwen”, zegt schepen van Klimaat & Duurzaamheid Andy Depetter (Groen). “Hierbij gaat de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens.”

“De rol van de auto en de impact op het milieu laten een ecologische voetafdruk na”, aldus schepen van Mobiliteit Yves De Smet (LvB). “Door in te stappen op deelmobiliteit willen we burgers bewuster maken over de keuze van hun vervoersmiddel. Een mentaliteitswijziging op vlak van autogebruik is zeker nodig. Met de introductie van deelwagens in Denderleeuw laten we onze inwoners proeven van meer duurzame vervoersmiddelen en hopen we dat we zo stap voor stap komen tot een meer leefbare gemeente.”

Om gebruik te maken van de deelwagens van Vackenier Share in Denderleeuw meld je je aan met de SHARE Mobility app. Die app kan je downloaden met je smartphone door bijvoorbeeld de QR-code in te scannen op www.valckeniergroep.be/carsharing/valckenier-share. Een wagen reserveren kan weken vooraf, maar ook op het moment dat je de wagen nodig hebt. Je betaalt enkel wat je verbruikt: voor de wagens in Denderleeuw is dat een uurprijs van 4 euro per uur (of 29 euro per dag) en een kilometerprijs van 0,20 euro per gereden kilometer. Er zijn dus geen verborgen kosten zoals registratiekosten. Meer info over autodelen in Denderleeuw via www.denderleeuw.be/autodelen. Voor vragen over reservaties kan je tussen 7 en 22 uur terecht op 02/456.08.98.