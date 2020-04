Denderleeuwenaars kunnen opnieuw boeken lenen via afhaalpunt Claudia Van den Houte

03 april 2020

19u19 2 Denderleeuw De inwoners van Denderleeuw kunnen voortaan weer boeken lenen. De bib is immers van start gegaan met een afhaalpunt.

Het afhaalpunt is elke weekdag open is van 14 tot 16 uur. Alle inwoners van Denderleeuw die lid zijn van de bibliotheek, kunnen opnieuw beschikbare materialen zoals boeken, dvd’s en strips uitlenen. “In de online catalogus denderleeuw.bibliotheek.be kan je nagaan welke materialen je graag wil ontlenen en beschikbaar zijn. Als je een keuze hebt gemaakt, stuur je je aanvraag via e-mail door naar bibliotheek@denderleeuw.be met vermelding van jouw voornaam, familienaam, adres en telefoonnummer. Onze medewerkers behandelen de aanvragen in de volgorde hoe ze aankomen. Je zal een bevestigingsmail krijgen waarin vermeld staat dat de materialen klaarliggen en vanaf wanneer je ze kan komen ophalen. Je kan maximaal tien stuks ontlenen. We hopen dat dit afhaalpunt voor vele inwoners een klein lichtpuntje is in deze moeilijke periode”, aldus schepen Alberic Sergooris (CD&V).

Verschillenden maatregelen moeten de veiligheid van medewerkers en inwoners garanderen in het afhaalpunt. “Zo wordt er bij aankomst gevraagd om buiten te wachten op 1,5 meter afstand van andere bezoekers”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Er wordt slechts één bezoeker per keer binnengelaten in de bib en aan de balie is een veilige zone afgebakend. Als je binnenkomt, toon je je identiteitskaart en nadien bezorgt de bibliotheekmedewerker je de materialen die je gereserveerd hebt. Daarnaast dragen onze medewerkers handschoenen en werken ze achter een wand van plexiglas. De materialen die na het ontlenen terug ingeleverd worden, worden drie dagen in quarantaine bewaard. Dit betekent dus ook dat die materialen drie dagen niet beschikbaar zijn voor uitleen. We willen inwoners vragen om alleen te komen naar bib, zonder andere gezinsleden, en de genomen maatregelen goed op te volgen.”