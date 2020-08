Denderleeuw zoekt taalcoach om Nederlands te stimuleren bij jongeren in vrije tijd Claudia Van den Houte

06 augustus 2020

16u28 1 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw is op zoek naar een taalcoach voor een nieuw ‘taalstimulerend vrijetijdsaanbod’ voor jongeren dat het gemeentebestuur wil ontwikkelen.

De taalcoach zal de buitenschoolse opvang en de speelpleinwerking ondersteunen en coachen in het taalstimulerend werken en daarrond een specifiek vrijetijdsaanbod en vormingen op maat ontwikkelen. “We zijn ervan overtuigd dat er in de vrije tijd veel taalleerkansen liggen voor kinderen en jongeren”, zegt schepen van Jeugd, Kinderopvang en Gelijke Kansen Sofie Renders (CD&V). “In overleg en samenwerking met de scholen wordt ook ingezet op een sterkere toeleiding van kinderen en jongeren naar het vrijetijdsaanbod in Denderleeuw.”

Denderleeuw ging in op de oproep van Vlaams minister van Onderwijs en Vlaamse Rand Ben Weyts om taalstimulerende activiteiten voor kinderen te organiseren. Weyts wil met verschillende projecten buiten de school(m)uren het Nederlands bij kinderen met een andere thuistaal versterken. Onderwijs Vlaanderen gelooft er sterk in dat kinderen en jongeren niet alleen taal leren op school, maar ook in de vrije tijd.

Denderleeuw diende ook een project in en kreeg een positieve beoordeling van de jury. “De projectoproep sluit immers naadloos aan bij het meerjarenplan 2020-2025”, vertelt schepen van Integratie Andy Depetter, (Groen). “Daarin krijgt het Nederlands als bindtaal heel wat aandacht, met onder meer acties om de Nederlandse taal te promoten en om het Nederlands als speeltaal voor kinderen en jongeren te stimuleren.”

Alle info is terug te vinden op www.denderleeuw.be/vacatures. Solliciteren kan tot en met dinsdag 8 september, bij voorkeur online of via mail naar aanwervingen@denderleeuw.be.