Denderleeuw zet deel noodfonds in om lokale verenigingen te steunen Claudia Van den Houte

21 september 2020

11u22 0 Denderleeuw Het gemeentebestuur van Denderleeuw heeft beslist om de Denderleeuwse verenigingen te ondersteunen met een deel van het toegekende noodfonds. Zo worden onder meer de werkingssubsidies voor dit werkjaar verhoogd.

De gemeente nam de beslissing omdat de coronacrisis een grote impact heeft op het lokale verenigingsleven. “Het is voor vele verenigingen een uitzonderlijk werkjaar geweest, met weinig tot geen activiteit of inkomsten sinds maart”, vertelt schepen van Cultuur Alberic Sergooris (CD&V). “We kregen vanuit het verenigingsleven de laatste maanden dan ook regelmatig de vraag om ondersteuning.”

Het bestuur zal daarvoor de middelen gebruiken uit het noodfonds voor cultuur, jeugd en sport dat de Vlaamse overheid aan Denderleeuw heeft toegekend. “Een eerste deel hiervan willen we dit najaar meteen inzetten om tegemoet te komen aan de eerste noden uit het verenigingsleven”, zegt schepen van Jeugd en Financiën Sofie Renders (CD&V). “De gemeenteraad keurde deze ondersteuningsvormen al goed.”

“Een eerste ondersteuning is de verhoging van de werkingssubsidies voor erkende verenigingen. Elke vereniging ontvangt een subsidiebedrag aan 150 procent voor het afgelopen werkjaar”, vervolgt schepen van Sport Yves De Smet (LvB) . “Op die manier geven we de lokale verenigingen een financieel duwtje in de rug. Ook verenigingen die in de loop van afgelopen werkjaar erkenning kregen, krijgen een subsidie uitbetaald.”

“Daarnaast voegen we ook enkele extra hygiënische materialen toe aan het aanbod van de uitleendienst, kunnen verenigingen intekenen op het ontvangen van een basispakket met hygiënematerialen en organiseert de dienst Vrije tijd eind oktober specifieke infosessies voor verenigingen”, aldus schepen Sergooris nog. “Met deze actie willen we een eerste helpende hand bieden aan de Denderleeuwse verenigingen.”