Denderleeuw zet 'coronacoach' in om organisatoren te ondersteunen bij coronaveilige evenementen Claudia Van den Houte

08 oktober 2020

17u27 3 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw zet een ‘coronacoach’ in. Die moet erop toezien dat evenementen, activiteiten of sportwedstrijden volledig ‘coronaproof’ kunnen plaatsvinden.

“Het is momenteel niet eenvoudig voor clubs, verenigingen en organisatoren om activiteiten en evenementen te organiseren, want er zijn protocollen rond sport, cultuur, evenementen en horeca”, vertelt schepen van Cultuur Alberic Sergooris (CD&V). “Organisatoren moeten dus heel wat richtlijnen volgen, een draaiboek opmaken, een coronaverantwoordelijke aanduiden… De medewerkers van onze dienst Vrije Tijd staan onze clubs, verenigingen en organisatoren hierin met raad en daad bij en begeleiden hen bij de aanvraag van hun evenement. Met de aanstelling van een coronacoach gaan we nog een stap verder. Die moet vooral sensibiliseren, maar kan ook ingrijpen.”

De coronacoach bekijkt samen met de coronaverantwoordelijke van de organisatie of alle richtlijnen en afspraken worden nageleefd. “Hij gaat ook ter plaatse, bekijkt samen met de organisator de vooraf opgemaakte coronadraaiboeken en toetst die af aan de reële situatie. Waar nodig kan hij advies geven of bijsturen”, aldus burgemeester Jo Fonck (LvB).

“Het voorbije weekend bezocht hij als coronacoach al een sportwedstrijd en een evenement. In beide gevallen werden de coronarichtlijnen correct nageleefd. Dat is zeer fijn om te horen, want we weten dat onze clubs en organisatoren enorme inspanningen leveren om hun activiteiten coronaproof te houden. De organisatoren ontvangen trouwens nadien de feedback ook op papier, net als de gemeentediensten. Zo kunnen we maximaal het sociale leven laten doorgaan op een (corona)veilige manier.”