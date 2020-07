Denderleeuw voert vanaf dinsdag algemene mondmaskerplicht in over hele grondgebied Claudia Van den Houte

27 juli 2020

18u18 104 Denderleeuw Na enkele andere steden en gemeenten in onze streek, voert nu ook de gemeente Denderleeuw een algemene mondmaskerplicht in.

Van zodra de Denderleeuwenaars hun woning verlaten, zullen ze vanaf dinsdag 28 juli een mondmasker moeten dragen. Eerder was er al een verplichting in openbare gebouwen, het administratief centrum en ook op de openbare markt van Welle. Nu wordt de verplichting uitgebreid naar het hele grondgebied van Denderleeuw voor iedereen ouder dan twaalf jaar. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Zo moet er geen mondmasker worden gedragen tijdens verplaatsingen met de auto, motor, fiets of step, tijdens de beoefening van een sportactiviteit, met uitzondering van wandelen, tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen en als je beschikt over een medisch attest waaruit blijkt dat het dragen van een mondmasker niet mogelijk is.

“We hebben de Nationale Veiligheidsraad afgewacht omdat we hadden gehoopt dat er vanuit de federale overheid nog een beslissing zou komen, maar dat is niet het geval”, vertelt waarnemend burgemeester Yves De Smet (LvB). “We hebben beslist om een mondmasker te verplichten voor het hele grondgebied om voor duidelijkheid te zorgen en om uniformiteit binnen onze politiezone Denderleeuw/Haaltert na te streven. Haaltert had immers al een mondmaskerplicht voor het hele grondgebied ingevoerd. Denderleeuw heeft momenteel maar weinig besmettingen. Met deze beslissing is het de bedoeling om de cijfers gunstig te houden en het aantal besmettingen zoveel mogelijk in te dijken.”

Het gemeentebestuur vergadert morgen, dinsdag, nog onder meer over de geplande evenementen in de gemeente in augustus, zoals de kermis en de cultuurcarrousel. Er zal bekeken worden of die kunnen plaatsvinden.

Naast Haaltert geldt er in onze streek ook al een algemene mondmaskerplicht in Aalst, Ninove, Erpe-Mere en Lede.