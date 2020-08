Denderleeuw versoepelt mondmaskerplicht en laat terug evenementen toe onder strikte voorwaarden Claudia Van den Houte

25 augustus 2020

16u49 34 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw versoepelt enkele coronamaatregelen op vlak van de mondmaskerplicht en evenementen.

Dat gebeurt nadat de gemeentelijke veiligheidscel dinsdag opnieuw samenkwam. Tot nu toe was er een algemene mondmaskerplicht voor het hele grondgebied van Denderleeuw voor iedereen ouder dan twaalf jaar, met enkele uitzonderingen. Zo werden wandelaars in het openkoutergebied van Iddergem, Welle en Denderleeuw sinds begin deze maand nog vrijgesteld van het dragen van een mondmasker. Vanaf 1 september zullen inwoners van Denderleeuw alleen nog een mondmasker moeten dragen op drukke plaatsen, zoals de stationsomgeving en andere locaties die later nog vastgelegd zullen worden, en in situaties waarin de afstandsregel van anderhalve meter niet kan worden toegepast. Elke inwoner ouder dan twaalf jaar zal wel steeds een mondmasker op zak moeten hebben.

Ook op vlak van evenementen komen er vanaf 1 september versoepelingen. De gemeente had tot 31 augustus alle evenementen op haar grondgebied verboden. “De meeste evenementen zullen terug kunnen plaatsvinden, maar wel volledig ‘coronaproof’, volgens de draaiboeken die werden uitgewerkt voor de verschillende disciplines”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). “De coronacrisis zal immers nog langer duren dan iedereen aanvankelijk had gedacht. Daarom kunnen we niet anders dan toch opnieuw activiteiten laten doorgaan, maar dan op een veilige manier. De versoepelingen zijn afhankelijk van de evolutie van de besmettingen. Als er opnieuw een opstoot is qua besmettingen, dan zullen we de regels herbekijken.”