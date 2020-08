Denderleeuw stuurt huisbezoekers op pad om coronapatiënten te helpen nadat cijfers stijgen Claudia Van den Houte

16 augustus 2020

13u48 1 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw zet huisbezoekers in om te helpen bij de contactopvolging van coronapatiënten en om hen bij te staan.

Er wordt een poule van huisbezoekers opgericht die zowel de lokale huisartsen als de centrale contact tracing moeten aanvullen en ondersteunen. “Het takenpakket van de huisbezoekers bestaat uit het contacteren van personen waarbij een Covid-19-besmetting is vastgesteld en waarbij de huisarts aangeeft dat er nood is aan extra ondersteuning”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Zo kunnen zij inwoners helpen met het opstellen van de lijst met contacten, op zoek gaan naar een mogelijke bron van besmetting door een bijeenkomst, navragen of er hulp nodig is bij bijvoorbeeld boodschappen… Zij doen dus niet zelf aan contactopvolging, maar werken samen met het centrale call center.”

De huisartsen van Denderleeuw en Liedekerke en de gemeentebesturen werken al sinds maart nauw samen bij de organisatie van een gezamenlijk pré-triagecentrum, waarnaar inwoners van Denderleeuw en Liedekerke die mogelijks besmet zijn met het coronavirus door de huisarts worden doorverwezen voor testing. “Zij moeten in afwachting van de testresultaten uiteraard thuis blijven”, zegt schepen van Sociale Zaken Sofie Renders (CD&V). “Indien de test positief is, start de contactopvolging. Op vraag van de huisarts of medisch expert kan de patiënt hierbij ondersteunt worden door de lokale huisbezoekers, bijvoorbeeld om samen de gegevens te noteren van alle contacten tot twee dagen voor de symptomen begonnen. Deze lijst wordt dan bezorgd aan het centrale contact center, dat vervolgens het nodige doet om de contacten in te lichten dat ze mogelijk met iemand in contact kwamen die drager is van Covid-19.”

Intussen stijgen ook in Denderleeuw de coronabesmettingen. Op zeven dagen tijd werden er zeven nieuwe gevallen vastgesteld, waardoor de alarmdrempel overschreden is. Met 20.338 inwoners betekent dat dat Denderleeuw 25 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners telt, terwijl de alarmdrempel op 20 ligt. “We blijven dus zeker waakzaam en nemen alle nodige voorzorgen”, aldus burgemeester Jo Fonck. “Om zeker alle inwoners te bereiken, zal er nog een tweetalige flyer met de maatregelen in Denderleeuw huis-aan-huis verspreid worden. Het is belangrijk dat onze boodschap iedereen bereikt, want enkel samen als één gemeenschap kunnen we corona bestrijden.”

Eerder besliste Denderleeuw al om het dragen van een mondmasker te verplichten in de openbare ruimte, behalve in de Wellemeersen en de Kouter, en om alle evenementen af te lassen tot en met 31 augustus.