Denderleeuw last alle evenementen af tot 31 augustus, sporthal wordt gesloten Claudia Van den Houte

28 juli 2020

18u25 13 Denderleeuw Het gemeentebestuur van Denderleeuw heeft beslist om alle evenementen te annuleren tot 31 augustus. Ook de sporthal blijft tot dan dicht.

Zowel de eigen evenementen van de gemeente - de gemeentediensten hadden na de eerste golf een alternatief zomerprogramma opgemaakt - als de evenementen van externe organisatoren worden opgeschort. Het gaat onder andere om de ‘Slow Reading en poëzienamiddag’, de Stratenloop en de wielertoeristentocht van Maspoe, de augustuskermis en de Blokspot in augustus. De speelpleinwerking, sportkampen, speelstraten en wekelijkse markt mogen wel nog plaatsvinden. Sportactiviteiten kunnen ook nog doorgaan, maar zonder toeschouwers.

“Het is met pijn in het hart, maar we moeten als gemeentebestuur onze verantwoordelijkheid nemen”, zegt waarnemend burgemeester Yves De Smet (LvB). “We kunnen ook moeilijk aan de ene kant een algemene mondmaskerplicht opleggen en aan de andere kant evenementen laten doorgaan waar mensen samenkomen. We moeten samen proberen om Denderleeuw coronavrij te maken.”