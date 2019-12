Denderleeuw krijgt speelbos langs Thontlaan Claudia Van den Houte

16 december 2019

20u26 0 Denderleeuw In een bos langs de Thontlaan zijn er werken gestart om een speelbos aan te leggen.

Het speelbos komt naast de voormalige voetbalterreinen. De gemeente Denderleeuw zette al in 2013 de eerste stappen om de grond over te kunnen kopen van het Agentschap Wegen en Verkeer om het speelbos te kunnen inrichten. Zo’n drie jaar geleden kon de gemeente de grond kopen. Maandag verkreeg de gemeente eindelijk een kapvergunning van het Agentschap voor Natuur en Bos om een aantal kaprijke populieren te kunnen rooien en te vervangen door zomereiken en zwarte elzen. Pro Natura kon maandag al onmiddellijk van start gaan met het kappen van de bomen.

“Al sinds de Chiro verhuisde naar de Thontlaan, was het mijn idee om daar een speelbos te creëren”, vertelt schepen van Jeugd Sofie Renders (CD&V). “Het was een niet toegankelijk bos, wat jammer was, want het bevindt zich aan de toegang van onze gemeente. Bovendien waren er problemen met berenklauw.” De kapping zal verspreid worden over drie jaar en zal enkel in het droge deel van het bos gebeuren. Het natte deel, met waardevolle moerasspirea- en zeggevegetatie, wordt gevrijwaard.

“Er zullen gedurende drie jaar telkens een aantal populieren worden gekapt en vervangen door zomereiken en zwarte elzen. Er komt onder meer een knuppelpad, een zitelement en er zullen natuurlijke speelelementen worden gecreëerd. Daarvoor hebben we samengezeten met de Chiro-leden, die konden aangeven wat ze er graag zagen”, aldus Renders. Wanneer het speelbos klaar zal zijn, is nog onduidelijk, maar het zal zeker geen drie jaar duren, verzekert de schepen. “We hopen dat het zo snel mogelijk klaar is. We zijn allesinds blij dat het er eindelijk kan komen.”