Denderleeuw krijgt 424.000 euro extra investeringsbudget: “Te weinig om open ruimte te vrijwaren” Claudia Van den Houte

03 oktober 2019

17u19 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw krijgt 424.681,82 extra investeringsbudget door het Vlaams regeerakkoord. Dat is een heel stuk minder dan Ninove, dat maar liefst vijf miljoen euro extra ontvangt.

Het extra investeringsbudget komt enerzijds uit 50 procent tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds uit een nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, dat jaarlijks gemiddeld met 3,5 procent blijft groeien.

“Voor Denderleeuw levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst 424.681,82 aan nieuwe inkomsten op.” aldus gemeenteraadslid Els Cosyns. “We zijn heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld), de gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft. Zo kunnen we meer investeren in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren.”

Toch lijkt het extra budget maar weinig in vergelijking met bijvoorbeeld Ninove, dat 5.186.963 euro extra krijgt de komende vier jaar. “Ik betreur dat we vanuit die fondsen te weinig krijgen voor de uitdagingen waar we als gemeente voor staan”, reageert burgemeester Jo Fonck (LvB). “Ik begrijp wel dat het Open Ruimtefonds een plattelandsfonds is en dat we niet echt een plattelandsgemeente zijn, maar we staan voor uitdagingen wat betreft het samenleven en bovendien zijn we een dichtbevolkte gemeente. Daarom is het belangrijk om de openbare ruimte te verfraaien en extra ruimte te creëren. Zo hebben we bijvoorbeeld budget nodig om nog beschikbare stukjes groen te verwerven om ze groen te houden”, aldus Fonck.

“Om de open ruimte te vrijwaren, moet er worden gestopt met alles vol te bouwen”, vindt gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). “Het is goed dat de Denderstreek extra ondersteunt wordt, maar de vraag is wat er met de extra middelen zal gebeuren. Ik zal op de gemeenteraad vragen hoe die middelen zullen ingezet worden.”

Eerder was ook al bekend dat Denderleeuw, Ninove, Geraardsbergen en Zottegem volgens het nieuwe regeerakkoord jaarlijks samen 4 miljoen euro extra krijgen via het Gemeentefonds.