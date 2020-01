Denderleeuw is vierde gemeente in België die start met nieuwe elektronische identiteitskaart met vingerafdrukken Claudia Van den Houte

30 januari 2020

13u35 2 Denderleeuw De eerste nieuwe elektronische identiteitskaarten met vingerafdrukken werden donderdag afgeleverd in Denderleeuw. De gemeente is daarmee de vierde gemeente in België die de nieuwe identiteitskaarten uitgeeft, na Lokeren, Leuven en Aalst.

“We zijn één van de pilootgemeenten omdat onze bevolkingsdienst en ICT-dienst zo goed werken, fantastisch georganiseerd zijn en de samenwerking met Binnenlandse Zaken zeer goed is”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). Hij nam als eerste zijn nieuwe elektronische identiteitskaart in ontvangst. Naast het feit dat de kaart vingerafdrukken bevat, is ook het design veranderd. “De nieuwe kaart voldoet nu aan de verstrengde internationale regels en veiligheidskenmerken en is dus nog veiliger om te gebruiken en mee te reizen”, aldus Fonck. “De nieuwe veiligheidskenmerken en het toevoegen van de vingerafdrukken zijn een belangrijke stap in de strijd tegen identiteitsfraude.” De tarieven voor wie zijn identiteitskaart meerdere keren verliest, werden verhoogd om fraude met identiteitskaarten tegen te gaan. Wie zijn identiteitskaart twee keer op rij verliest, betaalt dubbel zoveel (50 euro).