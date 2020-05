Denderleeuw heeft voortaan regenboogzebrapad tegen homofobie en transfobie Claudia Van den Houte

17 mei 2020

Denderleeuw heeft voortaan een eigen regenboogzebrapad.

Het regenboogzebrapad ligt in de Leeuwerikenlaan, vlakbij het kruispunt met de N405, en is bedoeld als permanent symbool tegen discriminatie. Het gemeentebestuur liet het aanbrengen naar aanleiding van de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie, die jaarlijks plaatsvindt op 17 mei. Daarnaast wappert ook dit jaar nog tot 31 mei opnieuw de regenboogvlag aan het administratief centrum en ’t Kasteeltje, iets waartoe de Vlaamse holebi- en transgenderkoepel Çavaria en alle Regenbooghuizen gemeenten elk jaar oproepen. Met het regenboogzebrapad gaat de gemeente nu nog een stapje verder. “Hiermee zeggen we dat er in onze gemeente geen plaats is voor discriminatie, elke dag van het jaar”, aldus schepen Andy Depetter (Groen).