Denderleeuw heeft nood aan openbare ruimte voor jongeren en vraagt hulp aan Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle Claudia Van den Houte

27 augustus 2020

14u23 1 Denderleeuw “Jongeren die niet in verenigingen zitten vrijetijdsruimte geven is onze grootste uitdaging”, stelt schepen van Jeugd Sofie Renders (CD&V) tijdens een bezoek van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle aan Denderleeuw. De bevolkingsgroei en toenemende diversiteit stellen de gemeente voor uitdagingen die normaal kenmerkend zijn voor steden. Het gemeentebestuur hoopt op steun van de overheid.

Minister Dalle kwam naar Denderleeuw op uitnodiging van Bataljong, een netwerk van experts op vlak van lokaal beleid voor kinderen en jongeren dat jeugdambtenaren, schepenen van jeugd en jeugdraadvrijwilligers verbindt. Astrid Roeges, voorzitter Bataljong, noemt Denderleeuw een gemeente met specifieke uitdagingen rond een breed jeugdbeleid, uitdagingen rond diversiteit en een sterke inclusieve speelpleinwerking. Momenteel hebben 8,7 procent van de inwoners van Denderleeuw een buitenlandse nationaliteit. In 2005 was dat slechts 2 procent. 25,4 procent van de inwoners hebben momenteel een andere herkomst, tegenover 6,3 procent in 2005. Schepen van Jeugd Sofie Renders (CD&V) schrijft die sterke stijging toe aan het station van Denderleeuw - na Gent-Sint-Pieters het tweede grootste station van Oost-Vlaanderen -, de ligging aan een afrit van de E40 en de lagere huurprijzen in vergelijking met de hoofdstad. “We merken dat we een grote aantrekkingskracht hebben vanuit Brussel.”

Diversiteit

Vooral bij de jongere bevolking neemt de diversiteit sterk toe. Zo’n veertig procent van de jeugd heeft een buitenlandse herkomst. Die bevolkingsgroei stelt de gemeente voor bepaalde uitdagingen. “De kinderopvang, het onderwijs, het exploitatiebudget... staan voortdurend onder druk”, aldus Renders. Ze verwijst onder meer naar de lange wachtlijsten voor kinderopvang. “Op vlak van onderwijs kreeg Denderleeuw gelukkig in 2012 een subsidie van twee miljoen euro voor het lager onderwijs en in 2018 opnieuw voor het secundair onderwijs.” Burgemeester Jo Fonck (LvB) wees er ook op dat er in sommige buurgemeenten geen secundaire scholen meer zijn, zodat ook die jongeren naar Denderleeuw komen om naar school te gaan. “Dat zorgt voor een bijkomende druk voor de leefbaarheid in onze gemeente.”

Verkeerde beeldvorming

Daarnaast blijken ook nog heel wat jongeren op te groeien in een kwetsbaar gezin. Pieter Demyttenaere, jeugdconsulent in Denderleeuw, stelt dat de particuliere jeugdwerking (zoals jeugdbewegingen, red.) niet mee stijgt met de bevolkingstoename. “Onze grootste uitdaging is om de niet-georganiseerde jeugd in de openbare ruimte te laten zijn”, aldus schepen Renders. “Waar zijn zij? Wat willen ze doen? En waar kunnen ze dat doen? Het is een moeilijke uitdaging omdat er een verkeerde beeldvorming is bij de mensen. Dat leidt dan weer tot een onveiligheidsgevoel. De politieke context en de coronacrisis maakt het nog extra moeilijk.”

“Als we lang ergens buiten zijn, komt de politie bij ons omdat ze denken dat we iets aan het doen zijn en vragen ze onze identiteitskaart. Maar opgroeien in Denderleeuw is toch heel fijn”, zegt Elton, een Denderleeuwse jongere met een buitenlandse herkomst. “Er zijn hier in Denderleeuw wel niet zoveel voetbalvelden en diegene die er zijn, zijn van voetbalclubs. We zouden graag ook voetbalvelden hebben waar je kan gaan voetballen zonder bij een club te zijn.” De jeugdopbouwwerkers in Denderleeuw bevestigen de vraag naar meer publieke ruimte voor jongeren.

Tweede dichtstbevolkte gemeente

“We moeten hiervoor oplossingen zoeken, maar dat is niet zo evident omdat Denderleeuw na Gent de dichtstbevolkte gemeente is van Oost-Vlaanderen”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). “We hebben recent miljoenen geïnvesteerd in de georganiseerde jeugd, maar voor de niet-georganiseerde jeugd zijn we nog op zoek naar ruimte. We hopen dat de minister ons daarbij kan helpen.”

“Denderleeuw is één van de gemeenten met een heel snelle verstedelijking, verkleuring en verjonging”, stelt minister Benjamin Dalle. “Anderzijds is het ook een enorme opportuniteit om zo’n jonge bevolking te hebben. In het Vlaams regeerakkoord werden er extra middelen ingeschreven, ook voor Denderleeuw. De uitdagingen hier zijn heel groot. Aan de grondslag van de verkiezingsuitslag ligt er een onbehagen van mensen die zich onveilig voelen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een stuk van dat onbehagen, die angst, van mensen wordt weggenomen?”, vroeg de minister.

“We moeten nadenken over initiatieven om de jeugd in contact te brengen met de autochtone bevolking, want onbekend is onbemind”, vindt burgemeester Jo Fonck. “Maar daar hebben we middelen en mensen voor nodig. We rekenen erop dat we daarin ondersteund kunnen worden.” Jeugdbeleidsraad ‘Chaud’ plant alvast initiatieven om te verbinden.