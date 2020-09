Denderleeuw coördineert verdeling 2,2 miljoen euro voor 235 extra plaatsen in secundaire scholen in regio Claudia Van den Houte

30 september 2020

15u29 4 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw is aangeduid om de coördinatie op te nemen om de 2,2 miljoen euro aan extra capaciteitsmiddelen vanuit Vlaanderen te verdelen over de secundaire scholen in de onderwijszone.

De onderwijszone Ninove, waartoe Haaltert, Liedekerke, Roosdaal, Ninove en Denderleeuw behoren, heeft 2,2 miljoen euro extra capaciteitsmiddelen gekregen van de Vlaamse regering. Die maakte 34 miljoen euro vrij om extra plaatsen te creëren in het secundair onderwijs in elf onderwijszones waar de capaciteitsnood zich het sterkst laat voelen. In de onderwijszone Ninove levert dat ongeveer 235 extra plaatsen op. “Binnen de gemeentebesturen was er een consensus om de trekkersrol te geven aan Denderleeuw”, vertelt Denderleeuws schepen van Onderwijs Jan De Nul (CD&V). “Vanuit de dienst Onderwijs wordt die nu opgenomen. Het is de bedoeling dat er een intergemeentelijke taskforce opstart, waarin ook de scholen bovenlokale suggesties kunnen doen.”

Lokale bondgenoten

“De minister is van oordeel dat lokale bondgenoten het beste geplaatst zijn om in te schatten waar de extra capaciteitsmiddelen het meeste goed doen.” “We moeten een beroep doen op alle lokale en bovenlokale spelers om de extra middelen zo goed mogelijk te verdelen”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). Ten laatste tegen 20 november zal een breed gedragen voorstel van verdeling binnen de vijf gemeenten moeten worden voorgelegd.

Denderleeuw heeft al heel wat ervaring met de aanpak van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs. “We kregen al middelen voor het basisonderwijs in 2013 en voor het secundair onderwijs in 2019”, aldus nog schepen De Nul. “Wij kijken zelf ook aan tegen een plaatstekort in de gemeente en kunnen de problematiek goed inschatten.”

De secundaire scholen kunnen met de extra middelen al nadenken over mogelijke uitbreidingen. In gemeenten waar geen secundaire scholen zijn, kunnen aangrenzende onderwijszones ook de krachten bundelen om bijvoorbeeld een extra vestigingsplaats op te starten. “Het moet wel snel gaan, want in december wil minister Ben Weyts een selectie van de projecten goedkeuren.”