Denderleeuw bekijkt samen met carnavalscomité of ‘coronaproof’ carnaval mogelijk is Claudia Van den Houte

20 augustus 2020

18u15 1 Denderleeuw Het gemeentebestuur van Denderleeuw is momenteel samen met het carnavalscomité aan het bekijken of het mogelijk is om carnaval ‘coronaproof’ te laten doorgaan.

Nadat Ninove woensdag besliste om carnaval Ninove 2021 nu al af te lassen, rijst de vraag ook in andere carnavalsgemeenten of er volgend jaar al dan niet een carnavalsstoet zal zijn. “We zijn er volop mee bezig om dit samen met het carnavalscomité te bekijken. Het zal afwachten zijn wat er op ons zal afkomen”, zegt schepen van Feestelijkheden Marnick Vaeyens (LvB). “Het carnavalscomité heeft een aantal alternatieven klaar van hoe zij denken dat het zou kunnen doorgaan”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Komende dinsdag komt de veiligheidscel samen, waarop dit zal worden besproken. Ik denk echter dat we dan nog geen standpunt zullen innemen. We zullen met het comité afspreken tegen welke datum er een beslissing moet zijn.”

“Sinds de aflassing in Ninove zit de schrik er hier ook in dat het zou worden afgelast”, aldus Petra Praet van het carnavalscomité. “We hebben een paar scenario’s uitgeschreven van wat we in het slechtste geval kunnen doen. We zullen zien of het gemeentebestuur daar mee over kan nadenken.”