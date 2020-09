Denderleeuw behaalt slechtste score van Oost-Vlaanderen in nieuwe Vlaamse Armoedebarometer Claudia Van den Houte

28 september 2020

19u25 2 Denderleeuw Denderleeuw doet het niet zo goed op vlak van armoede. In de nieuwe Vlaamse Armoedebarometer krijgt de gemeente de slechtste score van Oost-Vlaanderen.

De Vlaamse Armoedebarometer bundelt zestien indicatoren die het risico op armoede doen toenemen. Het gaat onder andere over het aantal mensen met een budgetmeter, of mensen die voedselpakketten nodig hebben, langdurig werkloos zijn of een leefloon ontvangen. In de meeste gemeenten in Vlaanderen is het risico op armoede gestegen. Met een eindscore van -13 (met 5 als maximum) behaalt Denderleeuw het slechtste cijfer van de provincie Oost-Vlaanderen. Denderleeuw kleurt donkerpaars op de kaart, die gebaseerd is op cijfers van eind 2019. “We hebben de cijfers nog niet kunnen analyseren; het is een complexe materie”, zegt schepen van Gelijke Kansen Sofie Renders (CD&V).

“We kampen onder meer met een verouderd woonpatrimonium. Voor mensen wiens inkomen onder de armoedegrens zit, is een hoge energiefactuur dat extra teveel. Ons aantal leefloners schommelt al heel lang rond hetzelfde cijfer - zo’n 110. Hoewel we het vereiste aantal sociale woningen - het bindend sociaal objectief - in Denderleeuw hebben behaald - we hebben er zo’n 500-, is de wachtlijst even groot of zelfs nog groter. We hebben een groot station. Iemand voor wie de woningen in Brussel te duur zijn, komt naar Denderleeuw, waar de woningen goedkoper zijn en waar we een kwalitatief onderwijsaanbod en een rijk verenigingsleven hebben. Zo zijn we na Gent de dichtstbevolkte gemeente van Oost-Vlaanderen. We zijn momenteel bezig met een project om ervoor te zorgen dat de sociale woningen in onze gemeente voldoen aan de energienormen.”

Opbouwwerkers en ontmoetingshuis De Palaver

“Verder proberen we op lokaal niveau kleine maatregelen te nemen om het draagbaar te maken voor gezinnen die het moeilijk hebben. Zo zetten hebben we jeugd- en buurtopbouwwerkers en ontmoetingshuis De Palaver, om een goede relatie op te bouwen met zowel arm als rijk en jong als oud in onze gemeente. In De Palaver is er ook ruilwinkel De Wissel, waar mensen kledij en speelgoed kunnen ruilen, zijn er zitdagen van onder meer Dewaco, de wijkagent Hemelrijk en het kinderbijslagfonds en is er een Rap Op Stap voor goedkope vakanties voor mensen met een beperkt budget. Op die manier willen we drempels wegnemen. Er is ook de voedselbedeling in zaal den Breughel.”

“Vroeger was er in Denderleeuw lokale tewerkstelling, met de luciferfabrieken, maar die is er nu niet meer. Mensen moeten buiten Denderleeuw gaan om te werken.” Maar het grootste probleem ligt volgens Renders toch aan de inkomens, zoals leefloon, werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering en pensioenen, die onder de armoedegrens liggen. “Eén kleine tegenvaller, één extra factuur, kan net datgene teveel zijn.”