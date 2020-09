Denderleeuw annuleert carnavalsstoet, wel alternatief carnavalsprogramma op stapel Claudia Van den Houte

02 september 2020

17u20 7 Denderleeuw Na Ninove annuleert ook Denderleeuw de carnavalsstoet voor 2021. Ook de prinsenverkiezing en andere vaste carnavalsactiviteiten worden afgelast. Er zal wel een alternatief carnavalsprogramma worden uitgewerkt.

“We hebben deze beslissing genomen in overleg met het schepencollege en de carnavalsgroepen”, vertelt Petra Praet, voorzitter van het carnavalscomité. “De coronacrisis maakt het niet mogelijk om de vaste activiteiten rondom carnaval op een normale manier te laten verlopen. We kiezen er als carnavalscomité dan ook bewust voor om deze beslissing tijdig te nemen, zodat alle carnavalsgroepen tijdig ingelicht kunnen worden.”

“Carnaval Denderleeuw 2021 gaat dus niet door op de klassieke manier”, zegt schepen van Feestelijkheden Marnick Vaeyens (LvB). “Samen met het carnavalscomité wordt er wel gezocht naar enkele alternatieve initiatieven,” vervolgt cultuurschepen Alberic Sergooris (CD&V). “We willen de betrokkenheid en het engagement vanuit de carnavalsgroepen niet loslaten en denken aan een kleiner evenement zodat het carnavalsjaar zeker officieel kan worden geopend.”

“Voor de andere initiatieven wachten we de evoluties van de komende maanden af”, aldus Petra Praet. “Als er alternatieve carnavalsinitiatieven worden uitgewerkt, willen we dit graag ludiek én coronaproof aanpakken. Op die manier houden we het carnavalsgevoel ook dit jaar vast in Denderleeuw.”