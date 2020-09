Dender-coach Regi Van Acker: “Er komt nog zeker een spits bij” Jan Van Lijsebeth

07 september 2020

17u03 0 Denderleeuw FCV Dender heeft er net een geslaagde stage in La Roche-en-Andenne opzitten. De oefencampagne verli ep met drie zeges op rij eveneens succesvol. De blauwhemden zijn dan ook klaar voor het nieuwe seizoen. Nu zaterdagavond staat de eerste officiële match op het programma, het bekerduel uit op VC Bertem-Leefdaal.

“We hadden de eerste cupmatch graag voor eigen publiek gespeeld, maar de Vlaams-Brabantse eersteprovincialer ging niet in op ons voorstel”, geeft Dender-coach Regi Van Acker aan. “ Jammer want ons nieuw aangelegd terrein ligt er schitterend bij en ook de accommodaties zijn verfraaid. De club maakte de jongste weken heel veel progressie op alle vlakken. De omstandigheden om er een mooi seizoen van te maken, zijn optimaal. We willen in de beker uiteraard zo ver mogelijk geraken. Als we de opdracht op VC Bertem-Leefdaal tot een goed einde brengen, dan volgt een uitwedstrijd op SV Oudenaarde, als de tweedenationaler tenminste zijn tweede cupduel wint. Een week later vatten we de competitie aan op Roeselare en onze eerste thuiswedstrijd is begin oktober tegen Dessel Sport.”

De blauwhemden starten het nieuwe seizoen met een vrijwel totaal andere defensie. Hias, Buysens en Nys vertrokken. Devriendt, Smet, Vanbelle en Nuyts versterken de rangen. Het middenveld en de aanval bleven op de naar Roeselare vertrokken spits Arénate ongewijzigd.

“Achterin zijn we gewapend, want behalve de nieuwkomers kan ik ook op Gies, Borry en Ragolle rekenen. De laatste is opnieuw fit na een langdurige blessure. Dat geldt ook voor Valcke. De aanvaller, waarvan we veel verwachten, moet uiteraard nog ritme opdoen. Voorin is de spoeling iets te dun, zodat het aangewezen is dat er nog een extra spits bijkomt. Als er zich een opportuniteit voordoet, is zelfs een extra middenvelder altijd welkom. We moeten op alles voorbereid zijn. Zo werd Rowell door Roeselare het hof gemaakt, maar de Engelsman ligt nog een jaar onder contract en ging niet in op het voorstel van de West-Vlaamse club.”

Omdat kapitein Hias vertrok moest er een nieuwe aanvoerder gekozen worden. Dat gebeurde op de stage van afgelopen weekend.

“We deden dat op een democratische wijze”, besluit Van Acker. “Kandidaten mochten zich voorstellen en de technische staf en de spelersgroep duidden bij geheime stemming de kapitein aan. Xavier Gies kreeg de meeste stemmen achter zijn naam. Onze doelman zal dit seizoen dan ook de aanvoerdersband dragen.”