Defecte verkeerslichten aan gemeenteschool Iddergem zullen worden vervangen Claudia Van den Houte

19 november 2019

18u22 4 Denderleeuw De verkeerslichten aan de gemeenteschool in Iddergem, op de hoek van de Leliestraat en de Hoogstraat, zijn defect.

“Er zijn vorige week pogingen gedaan om dit op te lossen, maar het defect is helaas onherstelbaar. Volgende week maandag start Trafiroad met alle nodige kabelwerken om de nieuwe verkeerslichten te installeren. Die zullen ten laatste op 6 december in dienst genomen worden”, laat schepen van Mobiliteit Yves De Smet (LvB) weten. In afwachting van de nieuwe verkeerslichten zijn de weggebruikers aangewezen op de wegcode en de aanwezige verkeersborden.