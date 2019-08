De Starters houden zomerfeest met optredens en kinderanimatie aan ‘t Kasteeltje Claudia Van den Houte

30 augustus 2019

17u15 3 Denderleeuw De Denderleeuwse carnavalsgroep De Starters organiseert op zaterdag 31 augustus voor het eerst een zomerfeest aan ‘t Kasteeltje als afsluiter van de zomer.

Er zijn optredens voor jong en oud. Op het podium staat Juicy Jane (15 uur), The Ambissadeurs (17.45 uur), Jettie Palettie (20.45 uur) en V.C. De Gies (22 uur). Presentator is ‘Armando’ of Armand Van Snick. Er zijn ook verschillende eet- en drankstandjes en voor de kinderen is er kinderanimatie, zoals grime, glittertattoos en een springkasteel. Tussen de optredens zal er ook gezongen worden door prins carnaval 2019 Jari en prinses carnaval 2019 Sofie. En ook kandidaat-prins Nino en kandidaat-prinses Daisy, die Jari en Sofie hopen op te volgen als prinsenpaar voor carnaval 2020, zullen hun liedje zingen. De toegang is gratis. Iedereen is vanaf 14 uur welkom aan 't Kasteeltje, Stationsstraat 7 in Denderleeuw.