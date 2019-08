Davidsfonds Welle organiseert vijfde ‘Desterzoektocht’ Claudia Van den Houte

15 augustus 2019

Denderleeuw Het Davidsfonds Welle organiseert op zondag 25 augustus haar vijfde Desterzoektocht.

Tijdens de Desterzoektocht maken de deelnemers een mooie wandeling door Welle terwijl ze de ogen moeten openhouden om foto’s terug te vinden. Langs het parcours zijn er opnieuw verschillende plaatsen waar de deelnemers vergast worden op een hapje of een drankje. De Desterzoektocht start op zondag 25 augustus vanaf 13.30 uur in de Gemeentelijke Basisschool Welle. Starten kan tot 14.30 uur. De deelnameprijs bedraagt 10 euro of 8 euro voor Davidsfondsleden. De deelnemers maken kans op een mooie prijs. Meer info bij de bestuursleden of via 053/66.92.34.