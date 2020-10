Daders aan de haal met inhoud kassa na gewapende overval op Delhaize: “Nu eerst steun bieden voor al mijn personeel en klanten” Koen Baten

06 oktober 2020

12u32 428 Denderleeuw De Proxy Delhaize in de A. De Cockstraat in Denderleeuw kreeg dinsdagochtend overvallers over de vloer. Omstreeks 11 uur vielen vier daders de winkel binnen. Een van hen was gewapend met een slagersmes. De vier verdachten van Noord-Afrikaanse origine zijn nog niet opgepakt, maar de politie spoort hen op. “We zijn serieus geschrokken van deze feiten, maar we gaan ons hier samen doorheen slaan”, zegt winkeluitbater Stijn Van Der Weeën

Het was rond 10.45 uur dat de daders de winkel binnenstapten. Ze gingen meteen naar het personeel achter de kassa en eisten geld. Terwijl werd ook een vrouw beroofd van haar portefeuille. De daders sloegen nadien te voet op de vlucht. “Uit wat we tot nu toe weten zijn ze de vier overvallers elk een andere richting uitgelopen”, klinkt het bij de lokale politie van Denderleeuw en Haaltert. “Op dit moment onderzoeken we alle sporen, maar er zijn nog geen verdachten opgepakt.”

De politie begon meteen met een klopjacht naar de mogelijke daders. De overvallers waren alleszins zelf ook gewapend en een van hen had een slagersmes vast. “We onderzoeken nog wat voor wapens ze bij zich hadden om beter zicht te krijgen", klinkt het.

Serieuze impact

De uitbater van de Proxy Delhaize en het personeel zijn zwaar onder de indruk van wat er zich heeft afgespeeld. “Ik wil niet te veel ingaan op wat er net allemaal gebeurd is", vertelt de uitbater. “Op dit moment ben ik er voor mijn personeel en al mijn klanten die aanwezig waren op het moment van de overval", klinkt het. “Dit heeft een serieuze impact op hen gehad en ik wil er nu zijn om hun te steunen. Dit wil niemand meemaken.”

Stijn heeft vertrouwen in het onderzoek van de politie en hoopt dat de daders snel gevonden worden. “De agenten hebben ook steun geboden aan het personeel en zullen ons bijstaan tijdens moeilijke momenten. Daar wil ik de politie enorm voor bedanken, want hun inzet is groot geweest”, vertelt Stijn. “We zijn een zeer sterk en hecht team en we komen hier zeker door, maar het zal uiteraard zijn tijd duren. Het belangrijkste is dat er geen gewonden zijn gevallen”, besluit Stijn.

In shock

Een oudere dame, wiens portefeuille ook werd gestolen, was zodanig in shock en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Ook de andere aanwezigen waren enorm onder de indruk van de feiten.

Het BIN-Netwerk werd onmiddellijk geactiveerd met een beschrijving van de vier verdachten. Het ging om vier personen van Noord-Afrikaanse origine die een muts en een mondmasker droegen op het moment van de feiten. Ze droegen voornamelijk donkere kledij. De camerabeelden aan de winkel werden bekeken door de politie om een mogelijk spoor van de daders te vinden.