Crèmeman Eddy neemt afscheid van klanten tijdens laatste ronde Claudia Van den Houte

30 september 2019

16u28 0 Denderleeuw Eddy Kiekens (60) heeft er zijn laatste ronde opzitten als ‘crèmeman’. Hij heeft 33 jaar met zijn ijskar door de straten van Iddergem, Denderleeuw en Welle gereden en gaat nu met pensioen.

Eerder schreven we al dat Eddy - goed gekend in Groot-Denderleeuw - op maandag 30 september zijn allerlaatste ronde zou afleggen met zijn ijskar. Vandaag was het dan zover. “Ik ben wel wat zenuwachtig en geëmotioneerd”, zegt Eddy. “Ik heb de voorbije week wel veel mooie reacties gekregen. Ook cadeautjes en tekeningen van kinderen. Dat doet wel iets met een mens. Ik had het niet verwacht. Ik heb echt heel goede klanten en wil hen nogmaals enorm bedanken.” Eén van die trouwe klanten, al meer dan twintig jaar, is Agnès Bosch van garage Becqué, waar Eddy elke woensdag met zijn ijskar ging tanken. Dat deed hij ook aan de start van zijn allerlaatste ronde. “Spijtig dat hij stopt”, vindt Agnès. “Hij heeft heel goede ijscrème. Hij en zijn vrouw Vera zijn ook goede werkers en toffe mensen. Ik bestelde bij Eddy altijd liters ijscrème, voor mijn dochter, mijn zoon en voor onszelf. Mijn kleinkinderen, die ‘s woensdag bij mij zijn, mochten ook elke week een ijsje bestellen aan de ijskar van Eddy. We zullen hem missen.”