Coach Regi Van Acker (FCV Dender): “Casagolda betekent een meerwaarde voor de ploeg” Jan Van Lijsebeth

20 september 2020

11u57 0 Denderleeuw FCV Dender haalde het op FC Ganshoren net als de week voordien op VC Bertem-Leefdaal met het kleinste verschil. Ook nu was Lennard Hens de afwerker van dienst. De voormalige speler van Rupel Boom heeft blijkbaar van zijn torninstinct nog niets ingeboet. Positief was het debuut van Esteban Casagolda. “De spits met Spaanse roots betekent ongetwijfeld een meerwaarde voor de ploeg”, geeft coach Regi Van Acker aan.

Casagolda is de onbetwiste aanvalsleider van FCV Dender, maar het was wel een verrassing dat hij op Ganshoren reeds aan de aftrap kwam. Hij was immers acht maanden inactief.

“Esteban trainde weliswaar individueel, maar het ontbreekt hem uiteraard nog aan matchritme”, vervolgt Van Acker. “Ik had hem uit voorzorg liever iets vroeger dan tien minuten voor tijd gewisseld, maar nood breekt wet. Ganshoren maakte het ons zoals verwacht zeer moeilijk en ik had hem voorin met zijn ervaring nodig. Hij heeft een goed positiespel en is sterk in de luchtduels. Hij helpt ook de spelers rondom hem goed positie kiezen.”

Opmerkelijk was dat achterin Nathan Nuyts de voorkeur kreeg op Dylan Ragolle en dat Jonahtan Rowell ontbrak op het middenveld.

“De laatste was wat verkouden en we wilden geen risico met hem nemen. Hij testte nochtans negatief op het coronavirus. Ragolle startte op de bank uit voorzorg. De centrale verdediger was met een knieblessure lange tijd out en we wisten vooraf dat er op het harde speelveld veel stevige duels zouden uitgevochten worden. Nuyts deed het overigens naast Kjetil Borry voortreffelijk centraal achterin. We gaven weinig kansen weg. De eerste mogelijkheid was wel voor de Brusselaars en doelman Gies moest één keer gepast ingrijpen, maar wij creëerden wel het meeste doelgevaar. De winninggoal van Hens uit een scrimmage na een afgeweerd schot van Joachim Ngongo was verdiend.”

Normaal vat FCV Dender de competitie volgende week aan op Roeselare, maar door het faillissement van de West-Vlaamse club is de kans klein dat er zal gespeeld worden.

“Toch zullen we deze week deze wedstrijd optimaal voorbereiden”, zegt Van Acker. “De curator beweert dat zijn telefoon roodgloeiend staat van geïnteresseerde overnemers. Je weet maar nooit dat de match toch doorgaat.”

Hoewel FCV Dender over een brede kern beschikt, is er met Karim Tarfi (ex-SK Londerzeel) versterking op komst. De broer van Mehdi trainde met de A-kern op proef mee en kon de sportieve staf overtuigen.

“We hebben er nog graag een polyvalente middenvelder bij en hij beantwoordt aan dat profiel. Er wordt nu met hem onderhandeld over een contract. Als beide partijen wat water in de wijn doen, zal het wellicht tot een overeenkomst komen”, besluit de Dender-coach.