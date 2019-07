Chiro Welle houdt zomerbar op nationale feestdag Claudia Van den Houte

15 juli 2019

12u49 0 Denderleeuw De jeugdbeweging Chiro Welle organiseert zondag, op de nationale feestdag, een zomerbar.

De zomerbar zal tijdelijk opgesteld staan op het Welleplein. Je kan er terecht voor frisdrank, een pintje, cava, sangria of een ijsje. Tussendoor kan je ook genieten van een spelletje kubb. Iedereen is welkom. De zomerbar van Chiro Welle is te bezoeken op zondag 21 juli van 11 uur tot 17 uur op het Welleplein in Welle.