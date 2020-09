Cartoonist-brouwer Erwin Vanmol lanceert vikingbier ‘Nørse Man’ Claudia Van den Houte

04 september 2020

19u06 1 Denderleeuw Cartoonist-brouwer Erwin Vanmol (53) uit Denderleeuw en zijn brouwassistent Jan Panneels (19) van microbrouwerij Vrijstaat Vanmol uit het Vlaams-Brabantse Eizeringen brengen samen met Glenn Castelein (47), brouwmeester van brouwerij Alvinne, een eigen bier op de markt.

‘Nørse Man’ combineert de eeuwenoude brouwmethoden van de vikingbieren met de Vlaamse biercultuur. Vanmol en Panneels vonden inspiratie in het Noorse dorp Sykkylven, waar ze een jaar geleden leerden over ‘rauwe’ vikingbieren en kveik, de magische Noorse gist. Terug thuis begonnen ze te experimenteren om een ambachtelijk kveikbier te maken dat tegelijk in lijn was met hun hoevebierentraditie. “Maar toen kwam corona, gingen de cafés dicht en viel onze verkoop bijna stil”, zegt Erwin Vanmol. “We bleven echter niet bij de pakken zitten. Al onze aandacht ging naar het Nørse Man-project. Uiteindelijk konden we het geheim van kveik, de Scandinavische oergist, doorgronden en zijn waanzinnige kracht onder controle krijgen.”

Alleen online te koop

De heren geven nu al aan dat dit maar het begin is van een nog groter project. Omdat er nog verder onderzoek en ontwikkeling nodig is, starten ze naar aanleiding van de lancering van de Nørse Man een crowdfunding om die inspanningen te financieren en een volgend vikingbier te brouwen.

Nørse Man zal geschonken worden in een aantal cafés en restaurants, waaronder restaurant De Heeren van Liedekercke in Denderleeuw. Het bier is verkrijgbaar in flessen van 75 centiliter en is alleen te koop op www.vrijstaat.be. Er werden maar 1.800 flessen van gebotteld. De rest werd afgevuld in vaten.