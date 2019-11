Carnavalsjaar geopend: kandidaat-prinsenpaar en carnavalsaffiche voorgesteld Claudia Van den Houte

12 november 2019

17u00 1 Denderleeuw Het nieuwe carnavalsjaar werd geopend in zaal Den Breughel. Onder meer de nieuwe carnavalsaffiche en de kandidaat-prins en prinses carnaval werden voorgesteld.

De carnavalsaffiche 2020 is van de hand van Philip Cherretté uit Iddergem. “Ik koos voor een harlekijn op de affiche, omdat dit het symbool is van carnaval”, vertelt hij. “Ik heb ook meer gekozen voor het esthetische en niet zozeer voor het carnavaleske. Ik teken al van kinds af aan. Ik volg al zeven jaar modeltekenen aan de tekenacademie in Aalst.”

Nino De Ridder en Daisy Van de Perre zijn kandidaat-prins en -prinses carnaval. In Denderleeuw wordt er een prinsenpaar verkozen. Ook dit jaar zijn er geen tegenkandidaten. “Jammer, want een beetje concurrentie is wel fijn, maar we zullen er het beste van maken”, zegt Daisy. Zij is al voor de derde keer kandidaat. In 1999 en in 2017 was ze al prinses carnaval. “Ik had bij mijn laatste afscheid al gezegd dat ik er in 2020 opnieuw zou staan. Keizerin kan ik pas worden als de regerende keizerin haar titel afgeeft, maar ze mag het van mij nog vele jaren doen.”

Voor Nino van de nieuwe carnavalsgroep Grat Omzjiep is het de eerste keer dat hij kandidaat is. “Ik ben vroeger wel nog miniprins en later voil janet geweest. Ik ben al van kleins af aan met carnaval bezig: mijn moeder is keizerin en mijn vader was prins.”

De carnavalsstoet vindt plaats op 8 maart 2020. Door de geplande werken in de Rodenbachstraat zal het parcours worden aangepast.