Cantar zingt bekende musicalnummers tijdens koorconcert Claudia Van den Houte

19 september 2019

14u36 1 Denderleeuw Het Denderleeuws vocaal ensemble Cantar brengt i n samenwerking met het Davidsfonds Denderleeuw op zaterdag 21 september een avond met fragmenten uit gekende musicals.

Heel wat bekende musicals komen aan bod: van het ontroerende Cats, Evita en Phantom of the Opera over The Lion King, Oliver en 14-18 naar het opzwepende West Side Story, Grease en Abba’s Mama Mia. De aftrap wordt gegeven door The Muppets. De organisatoren beloven een rollercoaster van emoties. Dit jaar musiceert Cantar samen met het St. Gregoriuskoor uit Oordegem. Charlotte Marcoen en Filip Vanacker dirigeren. Het koor wordt begeleid door Eva Caudron aan de vleugelpiano.

Het éénmalige concert vindt plaats op zaterdag 21 september om 20 uur in de feestzaal van het IKSO, Middenstraat 10 in Denderleeuw. Kaarten kosten 8 euro, drankje achteraf inbegrepen. Wie er zeker wil bij zijn, reserveert best tijdig een plaatsje via lieve.de.schrijver@gmail.com. Vanaf oktober staat Cantar weer open voor nieuwe stemmen. Er is geen muziekopleiding vereist, maar graag zingen is wel een must en ook wekelijks op dinsdagavond komen repeteren.