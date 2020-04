Campagne ‘#ik(ver)kooplokaal’ moet lokale handelaren steunen tijdens coronacrisis Claudia Van den Houte

13 april 2020

13u25 0 Denderleeuw De g emeente Denderleeuw heeft in samenwerking met de Raad Lokale Economie en Unizo Denderleeuw de campagne ‘#ik(ver)kooplokaal’ gelanceerd om de lokale handelaren te steunen in deze moeilijke coronatijden.

Zo zijn de handelszaken die momenteel open zijn, afhaling en/of levering verzorgen en een webshop hebben, terug te vinden op de nieuwe campagnewebsite www.shopindenderleeuw.be. Ze worden weergegeven op een kaart van Denderleeuw. Ook de Denderleeuwbon wordt extra gepromoot. De bon kan nu gebruikt worden bij de handelszaken die open zijn, maar ook later als de gesloten handelszaken opnieuw open gaan.

“Onze handelaren kunnen via een invulformulier makkelijk de basisinformatie doorgeven over hun huidige dienstverlening”, zegt Jan De Nul (CD&V), schepen voor Lokale Economie. “Die wordt dan zo snel mogelijk toegevoegd aan de website, zodat die steeds up-to-date blijft. Ook vinden ze er campagnemateriaal dat ze kunnen gebruiken onder de noemer #ikverkooplokaal.”

Sociale media

“Zo werden specifieke raamaffiches en Facebook-omslagfoto’s gemaakt”, aldus Marnick Vaeyens (LvB), schepen voor Communicatie en ICT. “Nu iedereen in zijn kot moet blijven, mikken we nog specifieker op een campagne via sociale media. Zo vragen we aan trotse lokale kopers om hun Facebook-omslagfoto aan te passen, een affiche aan het raam te hangen of een foto van hun bestelling te posten met de hashtag #ikkooplokaalindenderleeuw. Het zijn als het ware kleine schouderklopjes waarmee ze hun lokale handelaren een groot plezier kunnen doen in deze moeilijke tijden. Maar de hoofdboodschap blijft natuurlijk: koop lokaal!”

“Aan de handelaren bieden we eveneens de mogelijkheid om een affiche uit te hangen en een omslagfoto te gebruiken voor hun Facebook-pagina van de zaak”, vervolgt schepen De Nul. “Voor hen doen we een speciale actie: als ze dat willen, kunnen ze hun omslagfoto laten personaliseren. Daarvoor moeten ze ons via ondernemen@denderleeuw.be een foto van zichzelf, bijvoorbeeld aan de toonbank of voor hun winkel, bezorgen en wij passen de omslagfoto aan en bezorgen hen die terug.”

UNIZO tevreden

UNIZO Denderleeuw is tevreden met de actie: “Drie weken terug namen we met UNIZO Denderleeuw het initiatief om een lijst op te maken met alle winkels die nog open waren. Al heel snel kregen we een positieve reactie vanuit het gemeentebestuur om te gaan samenwerken”, vertelt Yves Nevens, voorzitter van UNIZO Denderleeuw. “We zijn met UNIZO Denderleeuw dan ook heel blij dat een klein initiatief van ons zo een positief effect heeft gehad en dat het prachtig kon worden ontplooid. We hopen nu dat dit ook voor heel wat ondernemers in Denderleeuw een boost mag zijn om de coronacrisis door te komen. We merken dat de eerste hinderpremies worden uitbetaald door de Vlaamse overheid, wat een eerste zuurstof moet geven aan de kleine winkeliers. We roepen iedereen op om zijn aankopen in Denderleeuw te delen op de sociale media zodat winkelhieren echt een hot topic wordt.”