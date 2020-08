Cadeautjes voor tienjarig bestaan speelplein Awimbalieje: “Blij dat we kinderen toch mooie zomer konden geven, ondanks corona” Claudia Van den Houte

21 augustus 2020

16u30 2 Denderleeuw Speelplein Awimalieje bestaat tien jaar en dat werd vrijdagnamiddag gevierd op de vaste stek van de speelpleinwerking in het Atheneum.

De speelpleinwerking bereikt elk jaar zo’n 5.500 kinderen. Deze zomer zijn er minder kinderen omwille van de coronamaatregelen. “Er moest dit jaar vooraf worden ingeschreven, telkens voor een volledige week, zodat de kinderen de hele week in dezelfde bubbel doorbrachten”, vertelt schepen van Jeugd Sofie Renders (CD&V). De gemeente had deze zomer een extra locatie ter beschikking, om de social distancing te kunnen respecteren.

“Naast de vaste stek in het Atheneum in de De Nayerstraat, waar we twee bubbels voor kinderen en één bubbel voor tieners creëerden, konden we ook twee bubbels inrichten in het KCD/IKSO. Daardoor hadden we deze zomer vier bubbels van 25 kinderen en één bubbel van tien tieners. De voorbije zomers werden er dagelijks zo’n 250 kinderen opgevangen, nu waren het er de helft minder.”

Aanpassen

“Het was de voorbije maanden niet altijd makkelijk om ons aan te passen aan de coronamaatregelen, maar gelukkig konden we rekenen op een superteam van animatoren, die hier creatief en flexibel mee omgingen”, besluit Renders. “Het was dit jaar een andere zomer, maar daarom was hij niet slechter”, zegt hoofdanimator Kiara Coeckelbergs. “We zijn blij dat we de kinderen toch nog een mooie zomer hebben kunnen geven.”

De speelpleinwerking was al van bij het begin een succes en verhuisde van sportzaal Lecompte naar GBS Welle om in 2015 haar vaste stek te vinden in het Atheneum. Een groot verjaardagsfeest zat er niet in door de coronacrisis, maar zowel de animatoren als alle kinderen kregen een cadeautje om mee naar huis te nemen. Er was ook taart en de kinderen konden zich uitleven op springkastelen.