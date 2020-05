Buurvrouw Conny maakt eten en strijkt hemden voor viroloog Steven Van Gucht Claudia Van den Houte

08 mei 2020

15u40 0 Denderleeuw Viroloog Steven Van Gucht, de man die de persconferenties leidt waar de nationale coronacijfers worden bekendgemaakt, kan in deze voor hem zeer drukke tijden rekenen op de hulp van zijn buurvrouw Conny in zijn woonplaats Denderleeuw.

Conny helpt de viroloog, die vrijgezel is, met de strijk en kookt voor hem mee. Dat vertelde ze donderdagavond in een reportage van ‘Gert Late Night’ op VIER. “Sinds 14 maart kook ik elke dag voor Steven. Ik vroeg hem toen hoe het ging met die corona en hij zei dat hij heel veel werk zou hebben. Toen heb ik gezegd: ‘Ik maak vanavond spinaziestoemp met balletjes. Zal ik voor jou meemaken?’ Hij zei dat dat hem een groot plezier zou doen. Ik ben er mee begonnen en ben niet meer gestopt”, aldus Conny. “Als ik hem nodig heb, roep ik hem. Heeft hij mij nodig, dan ben ik er ook voor hem. Steven is alleen en ik ben alleen, dus wij helpen elkaar.”

“Ik weet dat hij geen tijd heeft, dus heb ik ook voorgesteld om zijn hemden te strijken. Als ik hem in een interview op tv zie zitten met een hemdje dat door mij gestreken is, dan zeg ik altijd: ‘Heb ik de kraag goed gestreken?’, ‘Is dat wel goed?’, ‘Is dat wel mooi, zoals ik het gedaan heb? Iedereen kan al eens een valse plooi strijken.”